Le juge annule la condamnation d’un homme emprisonné depuis près de 3 décennies

ST. LOUIS (AP) – Un juge du Missouri a annulé mardi la condamnation d’un homme qui a purgé près de 28 ans d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre qu’il a toujours dit qu’il n’avait pas commis.

Lamar Johnson, 50 ans, a fermé les yeux et secoué légèrement la tête alors qu’une femme de son équipe juridique lui tapotait le dos lorsque le juge de circuit David Mason a rendu sa décision.

Avant d’annoncer sa décision, Mason a déclaré qu’en pesant l’affaire, il devait y avoir “des preuves fiables de l’innocence réelle – des preuves si fiables qu’elles passent en fait la norme de clarté et de conviction”.

Un responsable du tribunal a déclaré après l’audience que Johnson serait «traité» mais devrait être bientôt disponible à l’extérieur du palais de justice.

Le procureur du circuit de Saint-Louis, Kim Gardner, a déposé une requête en août pour demander la libération de Johnson, ce qui a provoqué une audience en décembre devant Mason.

“Aujourd’hui, les tribunaux ont réparé un tort – annulant la peine de M. Lamar Johnson, suite à sa condamnation injustifiée en 1995”, a déclaré Gardner dans un communiqué après l’audience de mardi. “Plus important encore, nous célébrons avec M. Johnson et sa famille alors qu’il sort de la salle d’audience en tant qu’homme libre.”

Gardner a déclaré qu’elle était “heureuse que M. Johnson ait l’opportunité d’être l’homme et le membre de la communauté qu’il désire”.

Le bureau du procureur général du Missouri a fait valoir lors de l’audience de décembre que Johnson devait rester en prison.

Johnson a été reconnu coupable de meurtre pour la fusillade mortelle de Marcus Boyd en 1994. La police et les procureurs ont imputé le meurtre à un différend sur l’argent de la drogue. Dès le départ, Johnson a maintenu son innocence, affirmant qu’il était avec sa petite amie à des kilomètres (à des kilomètres) lorsque le crime s’est produit.

Gardner a déclaré qu’une enquête menée par son bureau avec l’aide du projet Innocence l’avait convaincue que Johnson disait la vérité.

Boyd a été abattu sur le porche de sa maison par deux hommes portant des masques de ski le 30 octobre 1994. Alors que Johnson a été reconnu coupable et condamné à perpétuité, un deuxième suspect, Phil Campbell, a plaidé coupable à une accusation réduite en échange de une peine de sept ans de prison.

Johnson a témoigné lors de l’audience de décembre qu’il était avec sa petite amie la nuit du crime, à l’exception de quelques minutes lorsqu’il est sorti de la maison d’un ami pour vendre de la drogue dans un coin à plusieurs pâtés de maisons de l’endroit où la victime a été tuée.

« Avez-vous tué Marcus Boyd ? a demandé un avocat.

“Non, monsieur”, a répondu Lamar Johnson.

La petite amie de Johnson à l’époque, Erika Barrow, a témoigné qu’elle était avec Johnson toute la nuit, à l’exception d’une période d’environ cinq minutes lorsqu’il est parti pour vendre de la drogue. Elle a dit que la distance entre la maison de l’ami et la maison de Boyd aurait empêché Johnson d’aller et venir en cinq minutes.

L’affaire de la libération de Johnson était centrée sur un témoin clé qui a rétracté son témoignage et un détenu qui a déclaré que c’était lui – et non Johnson – qui avait rejoint Campbell dans le meurtre.

James Howard, 46 ans, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre et plusieurs autres crimes survenus trois ans après la mort de Boyd. Il a témoigné à l’audience que lui et Campbell avaient décidé de voler Boyd, qui devait à l’un de leurs amis de l’argent provenant de la vente de drogue.

Howard a témoigné qu’il avait tiré sur Boyd à l’arrière de la tête et du cou, et que Campbell avait tiré sur Boyd sur le côté.

« Est-ce que Lamar Johnson était là ? a demandé Jonathan Potts, un avocat de Johnson.

“Non,” répondit Howard.

Howard et Campbell ont signé il y a des années des affidavits admettant le crime et affirmant que Johnson n’était pas impliqué. Campbell est décédé depuis.

James Gregory Elking a témoigné en décembre qu’il était sur le porche avec Boyd, essayant d’acheter du crack, lorsque les deux hommes armés portant des masques de ski noirs ont fait le tour de la maison et ont commencé l’attaque. Elking, qui a ensuite passé plusieurs années en prison pour vol de banque, a d’abord déclaré à la police qu’il ne pouvait pas identifier les hommes armés.

Il a quand même accepté de voir une programmation. Elking a témoigné que lorsqu’il n’a pas été en mesure de nommer quelqu’un de la liste comme tireur, le détective Joseph Nickerson lui a dit: «Je sais que vous savez qui c’est» et l’a exhorté à «aider à sortir ces gars de la rue».

Dire qu’il se sentait « intimidé » et « sous pression », Elking a nommé Johnson comme l’un des tireurs. Le bureau de Gardner a déclaré qu’Elking avait également été payé au moins 4 000 $ après avoir accepté de témoigner.

“Cela me hante”, a-t-il déclaré à propos de son rôle dans l’envoi de Johnson en prison.

Nickerson a nié avoir contraint Elking. Il a témoigné en décembre que l’identification de Johnson par Elking était basée sur tout ce qu’il pouvait voir du visage du tireur – ses yeux. Johnson a un œil qui est différent de l’autre, a déclaré Nickerson. “Vous pouvez le voir clairement.”

Dwight Warren, qui a poursuivi Johnson en 1995, a déclaré qu’au-delà du témoignage d’Elking, la principale preuve contre Johnson était une conversation entendue dans une cellule de prison. Un informateur de la prison, William Mock, a déclaré aux enquêteurs à l’époque qu’il avait entendu Campbell et Johnson parler lorsque l’un d’eux a dit: “Nous aurions dû tirer sur ce garçon blanc”, faisant apparemment référence à Elking.

Warren a reconnu que condamner Johnson aurait été “incertain” sans le témoignage de Mock.

Lors de l’audience de décembre, l’assistant spécial du procureur de circuit Charles Weiss a cherché à soulever des problèmes de crédibilité à propos de Mock, notant qu’il avait demandé la libération de l’incarcération en récompense de son aide dans l’affaire. Il avait réussi à obtenir une probation après une révélation similaire dans une prison des années plus tôt à Kansas City, Missouri.

Nickerson a décrit Johnson comme un trafiquant de drogue violent qui avait été arrêté pour des meurtres “probablement trois fois” avant la mort de Boyd, mais n’a jamais été condamné parce que les témoins ne voulaient pas témoigner.

Le juge Mason a entendu cela, a fait une pause, puis a demandé : “Vous êtes sûr que ce n’est pas une situation où vous étiez un peu pressés de faire une condamnation ?”

“Pas du tout, Votre Honneur, pas du tout”, a répondu Nickerson.

En mars 2021, la Cour suprême du Missouri a rejeté la demande de Johnson pour un nouveau procès après que le bureau du procureur général de l’époque, Eric Schmitt, ait soutenu avec succès que Gardner n’avait pas le pouvoir d’en demander un tant d’années après le jugement de l’affaire.

L’affaire a conduit à l’adoption d’une loi de l’État qui permet aux procureurs d’obtenir plus facilement de nouvelles audiences dans les cas où il existe de nouvelles preuves d’une condamnation injustifiée. Cette loi a libéré un autre détenu de longue date, Kevin Strickland, l’année dernière. Il avait servi plus de 40 ans pour un triple meurtre à Kansas City.

Jim Salter, Associated Press