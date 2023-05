Le roi Charles III a récemment donné au monde un aperçu de son côté comique, celui que le juge « American Idol » Lionel Richie ne connaît que trop bien.

Discutant de son week-end au couronnement, Richie a admis que la meilleure partie de toute l’épreuve était de pouvoir capturer l’essence comique du roi Charles et de la partager avec le monde.

« Je dois être honnête avec vous, je pense que le point culminant pour moi a été que je me suis approché du roi le lendemain du couronnement et lui ai dit : ‘Voulez-vous être dans « American Idol ?' » Et il a dit : ‘Ouais ,' » Richie dit Supplémentaire.

« Et la deuxième chose qui a été le point culminant, c’est qu’il a dit: » D’accord, si j’amène la reine? « »

« Euh, ouais », se souvient Richie en disant au monarque.

« Vous pensez toujours que vous connaissez quelqu’un, mais vous ne supposez jamais », a déclaré Richie à propos de la décision audacieuse de demander au royal de participer à son émission télévisée de concours de chant aux États-Unis.

« Je connais le roi depuis assez longtemps. Et donc il a ce sens de l’humour incroyable que personne ne connaît. »

« C’est un comédien secret, je vais le dire », a admis Richie.

« Mais pour qu’il franchisse le pas et sorte de la zone de confort – qui est en fait sa zone de confort, il s’amusait », a déclaré Richie à propos de Charles à la télévision.

Alors qu’il faisait une apparition dans l’émission avec sa femme, la reine Camilla, le roi Charles a fait une remarque effrontée à la fois à Richie et à son collègue juge et interprète du couronnement, Katy Perry.

« Envisagez-vous de faire ça toute la nuit », a plaisanté le roi, faisant référence à la chanson à succès de Richie. « Je voulais juste vérifier combien, combien de temps tu vas utiliser cette pièce, » ajouta-t-il avec un petit rire.

« Quand il a dit oui, je savais qu’on partait pour les courses, parce que c’est tellement bon pour le monde de savoir, ça, ce que [backside] de tout le monde est maintenant », a déclaré Richie à propos de montrer les vraies couleurs de Charles.

« Il est, ils sont, un couple incroyable. Et en plus de cela, ils ont tellement de bien qu’ils mettent dans le monde avec le Princess Trust. Plus d’un million d’enfants sont aidés par sa confiance. Et c’est tout simplement incroyable de faites-les sortir en Amérique centrale, pendant une minute », a-t-il déclaré à propos de la couverture de la famille royale.