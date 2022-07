Le juge américain Alito se moque de Trudeau et des critiques étrangers de l’annulation de l’avortement

Le juge Samuel Alito s’est moqué des critiques des dirigeants étrangers à l’égard de la décision de la Cour suprême dont il est l’auteur et qui annule le droit constitutionnel à l’avortement, dans ses premiers commentaires publics depuis la décision du mois dernier. Les propos du juge ont suscité davantage de critiques ainsi qu’un certain soutien.

S’exprimant à Rome lors d’un sommet sur la liberté religieuse, Alito, 72 ans, n’a passé que quelques minutes sur le sujet de l’avortement, puis uniquement pour discuter de ses détracteurs étrangers – une étape inhabituelle pour un juge de haute cour.

Vêtu d’un smoking et arborant une barbe qu’il pousse parfois lorsque le tribunal est hors session, Alito a plaisanté en disant que la décision qu’il avait rédigée avait été “fustigée par toute une série de dirigeants étrangers”, puis a plaisanté en disant que le Premier ministre britannique Boris Johnson avait “payé le prix » pour ses commentaires. Johnson a qualifié la décision de “grand pas en arrière” peu de temps avant de se retirer au milieu d’enquêtes éthiques non liées.

La décision de la majorité conservatrice du tribunal a conduit une douzaine d’États à interdire ou à restreindre sévèrement les avortements en quelques jours. À terme, la moitié des États américains devraient interdire ou restreindre sérieusement la procédure.

Alito a également fait rire le public lors de la conférence, parrainée par la faculté de droit de l’Université de Notre-Dame, lorsqu’il a déclaré que “ce qui m’a vraiment blessé”, ce sont les remarques faites “par le prince Harry de Grande-Bretagne. S’adressant aux Nations Unies la semaine dernière, Harry a parlé du “recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis” comme l’une d’une série de crises convergentes qui comprenaient également l’invasion russe de l’Ukraine.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont également attiré l’attention d’Alito lors du discours qu’il a prononcé à Rome le 21 juillet lors de l’événement sur invitation uniquement. La faculté de droit a publié la vidéo cette semaine. Alito n’a pas été identifié à l’avance comme conférencier à la conférence.

Le bureau de Johnson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’attachée de presse de Trudeau, Cecely Roy, a déclaré qu’il « défendra toujours les droits constitutionnels des femmes, y compris le droit de choisir et l’accès à l’avortement ».

Alors que les juges s’engagent régulièrement dans des échanges pointus avec leurs collègues dans des opinions en duel, ils répondent rarement aux critiques extérieures. C’est particulièrement vrai lorsqu’on parle de dirigeants étrangers lors d’une apparition en dehors des États-Unis, a déclaré Neil Siegel, professeur de droit et de sciences politiques à la Duke Law School.

«Son ton peut être assez dédaigneux et cinglant. C’est comme s’il ne se souciait tout simplement pas qu’il y ait des dizaines de millions de personnes dans ce pays et à l’étranger qui soient profondément en désaccord avec lui », a-t-il déclaré. “Je pense que la chose la plus importante est que ce n’est pas ainsi que nos juges sont censés se comporter.”

Pourtant, rien n’interdit aux juges de discuter publiquement des affaires une fois qu’elles sont tranchées, a déclaré Akhil Reed Amar, professeur de droit constitutionnel à la Yale Law School. Les commentaires d’Alito ne portaient pas sur la question sous-jacente de l’avortement, mais plutôt sur des dignitaires étrangers pesant sur la loi américaine sans nécessairement être au courant du sujet, a-t-il déclaré. Johnson, par exemple, a peut-être cherché à détourner l’attention de ses propres problèmes nationaux, a déclaré Amar.

“C’était un peu impertinent de leur part”, a déclaré Amar, qui a également félicité Alito pour avoir répondu “avec un peu d’esprit et de style”.

Le discours du juge a été critiqué vendredi par la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., qui a écrit dans un tweet que les remarques étaient politisées et ont déclaré qu’elles “devraient être alarmantes pour quiconque”.

Il est “ironique” qu’Alito se soit moqué des opinions internationales même s’il a cité des juristes anglais des XVIIe et XVIIIe siècles dans l’avis annulant Roe v. Wade, a déclaré Michele Goodwin, professeur à l’Université de Californie à Irvine et directrice fondatrice de le Centre de biotechnologie et de politique de santé mondiale. “Il a lui-même investi dans une idéologie étrangère assez obscure pour faire ce qu’il a fait dans cette décision”, a-t-il déclaré.

Le discours intervient au milieu d’une forte augmentation de la proportion d’Américains qui disent que leur confiance dans la Cour suprême s’érode. Un sondage de l’Associated Press -NORC Center for Public Affairs Research cette semaine a révélé que 43% des Américains n’avaient “peu aucune confiance” dans le tribunal, contre seulement 27% il y a trois mois.

La décision sur l’avortement a été l’une des nombreuses décisions sismiques de cet été, mais l’annulation de Roe v. Wade et la fin d’une garantie de près d’un demi-siècle sur le droit à l’avortement ont eu l’impact le plus répandu.

Cela a également déclenché de profonds changements dans d’autres soins médicaux, certains médecins refusant un traitement immédiat pour de graves problèmes de santé liés aux soins de procréation, de peur d’enfreindre les interdictions strictes d’avortement.

Le discours d’Alito était principalement consacré à la louange de la liberté religieuse, un autre domaine dans lequel les conservateurs ont prévalu devant la Cour suprême dans des affaires impliquant l’argent des contribuables pour les écoles religieuses du Maine et le droit d’un entraîneur de football de prier sur la ligne des 50 mètres.

Il est juge depuis 2006, nommé par le président George W. Bush.

Quatre ans plus tard, alors qu’il assistait au discours sur l’état de l’Union du président Barack Obama, Alito a été filmé en train de proférer les mots “pas vrai” en réponse aux critiques d’Obama – également inhabituelles – d’une autre décision de justice majeure, dirigée par les conservateurs, l’affaire Citizens United qui ouvert les vannes aux dépenses des entreprises et des syndicats lors des campagnes électorales fédérales.

Alito n’a jamais abordé cette controverse en public, mais il semble clair, d’après les questions qu’il a posées lorsque le tribunal a entendu les arguments, qu’il s’est opposé à ce qu’Obama affirme que la décision a renversé un siècle de loi.

Alito n’a plus jamais assisté au discours sur l’état de l’Union.

L’écrivain d’Associated Press Rob Gillies à Toronto a contribué à ce rapport.

Lindsay Whitehurst, Associated Press