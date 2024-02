Le juge américain admet l’horreur du génocide à Gaza, mais va-t-il rejeter l’affaire contre Biden ?

Une partie de la série Droits de l’homme et torts mondiaux

Quelques heures seulement après que la Cour internationale de Justice (CIJ) ait statué un cas plausible qu’Israël commet un génocide à Gaza, une audience historique a eu lieu dans une salle d’audience fédérale à Oakland, en Californie. Plusieurs Palestiniens qui poursuivent le président Joe Biden, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour échec à prévenir le génocide et complicité dans le génocide ont témoigné devant le juge du tribunal de district Jeffrey White dans un procès séance diffusée en direct.

« J’ai tout perdu dans cette guerre », a témoigné le plaignant Omar Al-Najjar depuis un hôpital de Gaza. «Je n’ai que mon chagrin. C’est ce qu’Israël et ses partisans nous ont fait. Al-Najjar a rapporté que les conditions sont si mauvaises qu’il y a « des accouchements généralisés dans la rue ».

Le Centre pour les droits constitutionnels (CCR) a déposé la procès devant le tribunal de district américain de Californie du Nord le 13 novembre 2023, au nom d’organisations palestiniennes de défense des droits humains Défense des Enfants International – Palestine (DCI-P) et Al-Haq, trois Palestiniens vivant à Gaza et cinq Palestiniens américains qui ont de la famille à Gaza. La plainte dans Défense des Enfants International – Palestine c. Biden allègue des violations de la Convention sur le génocide et le droit international coutumier qui interdit le génocide.

Le 16 novembre, les plaignants ont déposé un mouvement pour une injonction préliminaire afin de forcer immédiatement Biden, Blinken et Austin à cesser de fournir de l’argent, des armes et un soutien militaire et diplomatique supplémentaires à Israël pour son génocide à Gaza.

L’audience du 26 janvier 2024 a porté sur témoignage par des plaignants palestiniens et un expert renommé du génocide et de l’Holocauste. Les plaignants ont témoigné depuis Gaza, Ramallah et dans la salle d’audience. Ils ont décrit la mort, la dévastation et le déplacement subis par leurs familles depuis qu’Israël a commencé son attaque militaire contre Gaza après les attaques du Hamas du 7 octobre.

Les avocats représentant le ministère de la Justice (DOJ) n’ont pas contesté le fait qu’Israël commet un génocide ni contesté les allégations des plaignants selon lesquelles le soutien américain aurait favorisé le génocide. Ils ont plutôt fait valoir que le tribunal n’avait pas compétence pour entendre l’affaire parce qu’elle concernait une « question politique » concernant la politique étrangère qui était réservée au Congrès ou au président.

Le juge White s’est montré très sympathique envers les plaignants palestiniens. Mais il a signalé qu’il pourrait constater que les questions en litige soulèvent une question politique qui empêcherait son tribunal d’entendre l’affaire.

Il est rare qu’un juge fédéral autorise la diffusion d’une audience. Cela témoigne de l’intérêt public à accuser le président et deux membres du cabinet de complicité dans le génocide et d’incapacité à prévenir le génocide. Le juge a approuvé des licences permettant à 1 000 personnes de regarder les débats via Zoom, mais même cela n’a pas couvert tous ceux qui souhaitaient se connecter.

« La Gaza dont nous savions qu’elle n’existe plus »

Parmi les témoins figuraient Ahmed Abofoul, avocat palestinien et chercheur juridique à Al-Haq, l’un des plaignants de l’organisation, qui a déclaré que plus de 60 membres de la famille de son père avaient été tués, dont 15 lors d’une seule frappe aérienne ; beaucoup de leurs corps restent ensevelis sous les décombres. Pour la première fois en 45 ans d’histoire, Al-Haq est incapable de documenter les violations des droits humains dans toute la bande de Gaza. « La Gaza que nous connaissions n’existe plus », a-t-il déclaré.

La plaignante Laila El-Haddad, une écrivaine palestino-américaine, a témoigné que son quartier de Gaza était réduit à « un gros tas de sable ». Des dizaines de membres de sa famille ont été tués lors des attaques israéliennes et certains ont été enterrés dans des fosses communes. Elle a décrit un « profond sentiment non seulement de chagrin et de tristesse, mais aussi d’injustice et d’impuissance », ajoutant : « Biden pourrait, avec un seul coup de téléphone, mettre un terme à cela. Il a décidé d’aider et d’encourager.

Le plaignant Waeil Elbhassi est un Palestinien américain dont la famille élargie vit à Gaza. Plus de 100 de ses proches ont été tués ou blessés depuis le 7 octobre. « Israël rend Gaza invivable, donc ils n’auront plus rien où revenir. Les gens ne veulent pas partir. S’ils restent, ils pourraient mourir. S’ils partent, ils ne pourront pas revenir.

Le plaignant Basim Elkarra, qui est palestinien-américain, a déclaré qu’après la pause humanitaire temporaire entre Israël et le Hamas en novembre, 65 membres de sa famille avaient été assassinés par les forces israéliennes. Il en manque des dizaines. « Comment les enfants ou n’importe qui peuvent-ils faire face aux bombardements incessants qui vous secouent profondément ? Il a demandé.

« J’ai tout perdu dans cette guerre », a témoigné le plaignant Omar Al-Najjar depuis un hôpital de Gaza. «Je n’ai que mon chagrin. C’est ce qu’Israël et ses partisans nous ont fait.

Khaled Quzmar, directeur général de Défense des Enfants International – Palestine, organisation plaignante, a témoigné que DEI-P fournit des services juridiques et un soutien psychosocial aux enfants. Il surveille et documente les violations des droits humains contre les enfants palestiniens. Aujourd’hui, dit-il, DCI-P est « complètement incapable de fonctionner ».

Les avocats du DOJ se sont opposés au témoignage de Barry Trachtenberg, professeur d’histoire juive et expert en génocide et en Holocauste, affirmant qu’il n’était pas qualifié pour donner son avis sur des questions de droit, mais le juge l’a autorisé. Trachtenberg dit« L’assaut d’Israël contre Gaza a été financé par le peuple américain, combattu avec des armes fournies par les États-Unis et encouragé par une Maison Blanche complice. Contrairement aux génocides passés, qui ont été jugés longtemps après leur conclusion, nous avons la possibilité d’arrêter celui-ci dans son élan. Les Palestiniens ont beaucoup trop souffert et pendant trop longtemps. »

Le procès accuse Biden, Blinken et Austin d’avoir armé le génocide israélien

Le procès allègue que Biden, Blinken et Austin ont transféré des armes et du matériel militaire vers Israël pendant le génocide en cours. Les accusés ont demandé au Congrès d’affecter 14,1 milliards de dollars d’assistance militaire à Israël – en plus des 3,8 milliards de dollars que les États-Unis fournissent déjà à Israël chaque année. Blinken a autorisé un transfert de 320 millions de dollars de matériel militaire à un fabricant israélien de kits de bombes de précision.

« En tant qu’allié le plus proche et plus fervent partisan d’Israël, étant de loin son plus grand fournisseur d’assistance militaire et Israël étant le plus grand bénéficiaire cumulé de l’aide étrangère américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont les moyens disponibles pour avoir un effet dissuasif sur Israël. Les responsables israéliens poursuivent désormais des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza », indique la plainte légale.

Les plaignants palestiniens demandent au tribunal de déclarer que les accusés Biden, Blinken et Austin ont violé leur obligation, en vertu du droit international coutumier, dans le cadre de la common law fédérale, de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher Israël de commettre des actes de génocide contre le peuple palestinien en 2017. Gaza.

La plaignante Laila El-Haddad… a témoigné… « Biden pourrait, avec un seul coup de téléphone, mettre un terme à cela. Il a décidé d’aider et d’encourager.

Les plaignants demandent également une injonction ordonnant aux accusés de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher Israël de commettre des actes de génocide contre les Palestiniens à Gaza. Cela implique notamment d’ordonner aux accusés d’exercer une influence sur Israël pour : 1) mettre fin à ses bombardements contre le peuple palestinien à Gaza, qui ont causé des massacres et des blessures graves ; 2) lever le siège de Gaza et autoriser l’entrée à Gaza de tout carburant, nourriture, électricité, eau et aide humanitaire ; et 3) empêcher « l’évacuation » ou le transfert forcé et l’expulsion des Palestiniens de Gaza et garantir leur liberté de mouvement.

Enfin, les plaignants demandent au tribunal d’émettre une injonction interdisant aux accusés de : 1) fournir, coordonner ou faciliter une assistance militaire et de l’argent à Israël, y compris la vente, le transfert et la livraison d’armes à Israël, ainsi que la fourniture de personnel et d’équipements militaires. qui font avancer la commission d’actes génocidaires par Israël et 2) entravent les tentatives de la communauté internationale, y compris l’ONU, de mettre en œuvre un cessez-le-feu et de lever le siège de Gaza.

Le juge conclura-t-il que l’affaire soulève une « question politique » et la rejettera-t-il ?

Le juge White a commencé l’audience en soulignant les « attaques brutales du Hamas » et que la campagne « défensive » d’Israël était « tout aussi brutale ». Il a noté qu’Israël avait tué « des dizaines de milliers de Palestiniens et d’enfants » et que « la destruction était généralisée ». Israël, a déclaré le juge, « a détruit des infrastructures civiles critiques, des écoles, des camps de réfugiés et des refuges ». Il a décrit le « soutien militaire, financier et diplomatique substantiel » des États-Unis et a déclaré qu’ils continuent de « financer et de proposer des armes » à Israël.

Le juge a ensuite demandé aux avocats des plaignants et des défendeurs si le tribunal – le pouvoir judiciaire – était compétent pour entendre l’affaire, ou s’il s’agissait de décisions de politique étrangère qui étaient des « questions politiques par excellence » réservées aux pouvoirs exécutif et législatif (politique).

L’avocate du CCR, Katherine Gallagher, représentant les plaignants, a déclaré au juge White qu’il ne s’agissait pas d’une question politique ; c’est une question juridique. « Ce ne sont pas des questions de politique », a-t-elle déclaré. “Ce sont des questions de droit.” Les tribunaux servent de contrôle aux branches politiques, a-t-elle déclaré. L’exécutif n’a « aucun pouvoir discrétionnaire pour violer la loi » et les États-Unis ont un « devoir clair et sans ambiguïté de punir et de prévenir le génocide ». Les États-Unis, a-t-elle ajouté, prennent des décisions politiques contraires au droit international.

L’avocat Jean Lin a fait valoir au nom du DOJ que ce n’était « pas le rôle des tribunaux d’inculper Israël pour violation du droit international ». Elle a déclaré que les plaignants « contestaient directement la politique américaine ».

