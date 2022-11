Le juge ajourne la procédure judiciaire après que des sons de pornographie “forts” aient été diffusés pendant l’audience

Un juge de Sheffield a interdit l’utilisation de liens vidéo lors des futures audiences après que des sons pornographiques “forts et évidents” aient été diffusés lors d’une audience qui reposait sur une procédure à distance. Selon Yorkshire Live, l’enregistreur Jeremy Richardson QC, le juge le plus ancien du Yorkshire, a ajourné une audience de plaidoyer et de préparation du procès devant le tribunal de la Couronne de Sheffield après que des sons pornographiques aient été diffusés pendant la procédure.

Le juge entendait une affaire dans laquelle 13 accusés étaient accusés de trafic de drogue et d’un téléphone portable en prison. Pour la procédure, certains des accusés dans l’affaire, dont un agent pénitentiaire, ont comparu devant le tribunal. Et, d’autres sont apparus à distance via la plate-forme vidéo commune (CVP). Au cours de l’audience, le juge a été choqué d’entendre des sons pornographiques.

Un avocat, qui a choisi de rester anonyme, a déclaré au Times : « C’était du porno. Tout le monde au tribunal l’a entendu. Ils ont ajouté: “C’était fort et évident.” “Le juge a essayé de dire à la personne qui faisait les sons de couper son micro”, a conclu l’avocat.

Ainsi, la prochaine étape que le juge a franchie a été de mettre fin brusquement à la procédure et de décider que les futures procédures ne se tiendraient pas par vidéoconférence. Ceci s’applique non seulement à ce cas mais aussi à d’autres cas non liés à celui qu’il traitait. Il a maintenant insisté pour que les avocats assistent en personne aux audiences.

L’avocat a également mentionné que le groupe de personnes responsables de la diffusion des sons pornographiques avait été réduit après que le juge avait mis en sourdine les accusés assistant à l’audience via le lien CVP depuis la prison. Il a été découvert plus tard que le son était joué par l’un des avocats. La personne responsable a ensuite affirmé qu’il avait été piraté car il est devenu facile pour les pirates de le faire.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’utilisation du CVP a été introduite et popularisée pendant le verrouillage du COVID-19.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici