Le juge AGT Simon Cowell dit que les conseils de son père ont inspiré son succès

« A l’époque, je me disais : ‘de quoi tu parles ?’ Et puis j’ai compris. Si vous êtes impliqué dans quelque chose, chaque personne a un rôle à jouer. Et ça m’est resté en tête », a-t-il déclaré.

« J’étais très curieux, alors je rendais tout le monde fou. J’avais l’habitude d’aller dans les bureaux de tout le monde et de leur poser des millions de questions, et finalement j’ai réalisé qu’il n’était pas nécessaire d’être qualifié pour signer des artistes », a-t-il déclaré.

Puis, des années plus tard, après s’être imposé comme un directeur musical majeur avec des artistes comme Westlife et Five, Cowell a déclaré qu’il était inspiré d’ouvrir sa recherche de talents aux membres du public.

Cela a donné naissance à sa première émission télévisée de talents, Pop Idol, au Royaume-Uni, qui est devenue une franchise multinationale et a finalement conduit à des variations telles que The X Factor et America’s Got Talent.

« La vérité est que, pour faire ce travail, vraiment … vous apprenez, vous regardez, vous écoutez », a-t-il déclaré.

