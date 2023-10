La Cour de justice de l’Ontario a accordé plus de liberté à une Canadienne rapatriée en avril du nord-est de la Syrie et mariée à un militant notoire de l’Etat islamique.

Dure Ahmed, qui vit maintenant dans la région de Toronto, était marié à El Shafee Elsheikh, membre d’un groupe militant de l’Etat islamique connu par ses otages sous le nom de « Beatles » en raison de leur accent britannique.

Elsheikh purge plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité dans une prison supermax américaine pour son rôle dans un projet de prise d’otages qui a entraîné la mort de huit citoyens américains, britanniques et japonais.

Le juge Reginald Alexander Cornelius a ordonné jeudi à Ahmed de conclure un engagement de ne pas troubler l’ordre public en matière de terrorisme d’une durée d’un an, l’obligeant à respecter plus d’une douzaine de conditions.

Ahmed ne sera plus assignée à résidence mais devra respecter un couvre-feu de 22 heures à 6 heures du matin. Elle devra également porter un dispositif de localisation GPS.

« Sur la base de l’histoire de Mme Ahmed, depuis son mariage en 2010 avec un membre de haut rang de l’Etat islamique et son séjour dans les camps de détention, il existe une base raisonnable de craindre qu’elle puisse s’impliquer dans ou aider une organisation terroriste en l’endoctrinant, en la conseillant ou en l’aidant. recruter d’autres personnes pour commettre ou participer à des infractions terroristes », a déclaré le juge Cornelius.

La GRC a arrêté Ahmed en avril à l’aéroport de Montréal alors qu’elle atterrissait sur le sol canadien après avoir passé plus de huit ans en Syrie, la plupart sur le territoire de l’EI.

Son rapatriement faisait partie d’un accord conclu par le gouvernement dans une affaire devant la Cour fédérale visant à rapatrier 19 femmes et enfants des camps de détention du nord-est de la Syrie.

Ahmed a été libérée dans des conditions initiales strictes qui l’empêchaient de quitter sa résidence, sauf dans des circonstances limitées. Ahmed n’est confrontée à aucune infraction liée au terrorisme, contrairement à certaines autres femmes rapatriées.

« Elle a montré sa capacité à dissimuler ses mouvements »

Lors de l’émission de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public dans un palais de justice de Brampton, en Ontario, le juge a déclaré que le Service des poursuites pénales du Canada avait « des raisons plus que suffisantes » de craindre qu’Ahmed puisse participer à des activités terroristes sur le sol canadien.

« Elle a montré sa capacité à dissimuler ses mouvements », a déclaré le juge Cornelius. « Elle a été exposée à des membres de haut rang de l’Etat islamique, elle a été exposée à l’idéologie de l’Etat islamique. Et certaines informations suggèrent qu’elle a publiquement vanté les vertus de l’Etat islamique et son idéologie. »

MONTRE | Une Canadienne rapatriée était mariée à un combattant notoire de l’EI : Une Canadienne rapatriée était mariée à un combattant notoire de l’EI, confirme le tribunal Vidéo en vedetteUne Canadienne rapatriée ayant des liens avec l’EI était mariée à un combattant notoire qui se trouve maintenant dans une prison américaine pour son rôle dans l’exécution de quatre otages américains. Dure Ahmed n’a été accusée d’aucun crime, mais sa présence au Canada inquiète ceux qui ont perdu des membres de leur famille à cause de l’État islamique.

Cornelius a approuvé toutes les conditions énoncées dans une demande conjointe soumise lundi par la Couronne et l’avocat d’Ahmed.

La procureure de la Couronne, Marie Comiskey, a décrit lundi les conditions proposées pour l’engagement de ne pas troubler l’ordre public comme donnant « un peu plus de liberté sous certains contrôles de sécurité » à Ahmed pour « l’aider » dans sa « réintégration dans la société canadienne ». La Couronne a déclaré que les conditions « répondent toujours aux craintes légitimes » qu’elle puisse commettre des infractions terroristes au Canada.

Yoav Niv, l’avocat d’Ahmed, a déclaré à CBC News que son client n’avait fait aucune reconnaissance de responsabilité pénale devant le tribunal.

« Les conditions actuelles ont été établies suite au respect des conditions de sa libération sous caution et pour tenir compte des réalités plus pratiques d’une mère célibataire de deux enfants », a déclaré Niv jeudi après la procédure judiciaire.

Ahmed a obtenu l’accès à un ordinateur portable

Ahmed aura également désormais accès à un ordinateur portable si elle accepte de payer et d’installer un programme permettant à la GRC de surveiller son activité en ligne.

Il lui est également interdit de parler avec toute personne liée à une organisation terroriste, d’utiliser des programmes de messagerie cryptée ou d’accéder aux réseaux sociaux.

Une analyse d’un compte Twitter qui, selon la Couronne, appartenait à Ahmed a révélé du contenu sur l’EI, ainsi que des expressions de soutien à la charia et au rôle de la police morale de l’État islamique, a déclaré le juge.

La Couronne a déclaré au tribunal qu’elle pensait que ce compte Twitter appartenait à Dure Ahmed et alléguait qu’il contenait du contenu sur l’Etat islamique et son soutien à la charia. (Twitter)

Le juge a déclaré avoir reçu des informations de la Couronne suggérant qu’Ahmed était au courant des activités de son mari et de la situation en Syrie avant de quitter la région du Grand Toronto en 2014 et de se rendre en Syrie.

La Couronne a cité les entrevues qu’Ahmed a accordées aux médias alors qu’il était en Syrie. Dans ces documents, elle cherchait à dépeindre la vie dans une enclave de l’EI comme quelque chose de proche de la normale, a déclaré la Couronne.

« Tout le monde pense que lorsque vous viendrez en Syrie, vous vivrez dans des tentes dans les montagnes, sans électricité ni eau courante », a déclaré Ahmed à Radio Canada en 2019.

« Alors tu arrive à Raqqa, tu as ta propre maison, il y a l’électricité 24 heures sur 24 et tu vis dans une belle maison et tu manges des Pringles et tu manges du Twix et c’est comme si tu n’étais jamais parti. »

La Couronne a déclaré que les Pringles et les Twix étaient alors considérés comme des produits de luxe en Syrie. Les entretiens suggèrent qu’Ahmed menait un style de vie réservé uniquement aux membres des échelons supérieurs de l’Etat islamique, a déclaré le tribunal.

Le tribunal a également entendu des détails sur la relation entre Ahmed et Elsheikh.

Lundi, CBC News et la BBC ont rendu publics pour la première fois les liens d’Ahmed avec Elsheikh.

La Couronne a déclaré au tribunal qu’Elsheikh avait déclaré dans le passé qu’il ne pouvait pas vivre une vie normale en Syrie parce qu’il avait peur d’être pris pour cible par un drone.

Elsheikh a déclaré qu’il ne pouvait emmener ses enfants au terrain de jeu qu’à minuit, a indiqué la Couronne. Ahmed a également exprimé sa crainte d’être tué lors d’une frappe de drone en 2018, a ajouté la Couronne.

Les procureurs américains ont déclaré qu’Elsheikh était à la tête d’un complot impliquant l’enlèvement de 26 otages en Syrie entre 2012 et 2015. La cellule était impliquée dans l’enlèvement, la torture et la décapitation d’otages, et avait publié des vidéos en ligne pour que le monde puisse les voir.

MONTRE/ El Shafee Elsheikh, le « Beatle » de l’EI, condamné à perpétuité El Shafee Elsheikh, le « Beatle » de l’EI, est condamné à perpétuité Vidéo en vedetteEl Shafee Elsheikh, ressortissant britannique et membre de l’Etat islamique, a été condamné à la prison à vie par un tribunal américain. L’un des quatre militants connus sous le nom de « Beatles » de l’Etat islamique, il a été reconnu coupable de torture et de meurtre d’otages américains.

Elsheikh a été extradé et condamné en 2022 pour son rôle dans la mort des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff et des travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig. Les procureurs américains ont également accusé Elsheikh d’avoir conspiré dans la mort de deux travailleurs humanitaires britanniques, David Haines et Alan Henning, ainsi que des journalistes japonais Haruna Yukawa et Kenji Goto.

« J’étais une fille stupide et amoureuse »

Au cours d’entretiens exclusifs avec CBC Podcasts et la BBC cette semaine, Ahmed a déclaré qu’elle était « inconsciente de ce qui se passait » lorsqu’elle vivait avec Elsheikh à Raqqa, la capitale de facto de l’EI.

Ahmed a qualifié d’« erreur stupide » de se rendre en Syrie en 2014 pour être avec son mari, selon des interviews pour un nouveau podcast intitulé Lignées, une coproduction CBC-BBC.

« J’étais une fille stupide, amoureuse et je pensais pouvoir faire confiance à quelqu’un alors que je ne pouvais pas le faire », a-t-elle déclaré. « C’était juste une erreur stupide, une décision stupide que j’ai prise, parce que je ressentais ça. Peut-être que je suis juste tombé. Qu’est-ce qui peut mal se passer ? »

Ahmed a déclaré avoir rencontré Elsheikh, un citoyen britannique, alors qu’il rendait visite à sa tante à Toronto. Ils se sont mariés en 2010, a-t-elle déclaré.

Dure Ahmed s’est couvert le visage avec un masque et la capuche de sa veste en entrant dans le palais de justice de Brampton, en Ontario, mardi. Ahmed n’est pas autorisé à quitter l’Ontario au cours de l’année suivante, à moins d’obtenir la permission de la GRC. (Nouvelles de CBC)

Les restes des victimes disparues

Ahmed a déclaré que son mariage avait pris fin en 2017. La Couronne a déclaré au tribunal qu’elle pensait que la relation se poursuivait.

Aucune des dépouilles des victimes de la prise d’otages n’a été retrouvée.

Ahmed a déclaré à CBC et à la BBC que « pour la première fois », elle estime avoir suffisamment d’influence sur Elsheikh pour le convaincre de révéler où se trouvent les restes des otages.

« Si j’en ai l’occasion », a déclaré Ahmed. « Mais, vous savez, personne ne s’est manifesté. Personne n’a demandé. Personne. Vous savez, alors nous verrons. »

La GRC a refusé la demande de commentaires de CBC, invoquant le fait que l’affaire est toujours devant les tribunaux.

L’officier du ministre de la Sécurité publique Dominic LeBlanc a déclaré que « bien qu’il ne puisse pas commenter des cas précis, soutenir un groupe terroriste, au pays ou à l’étranger, constitue une infraction criminelle grave ».

« Les forces de l’ordre du Canada utilisent tous les outils à leur disposition pour protéger les Canadiens et demander des comptes aux auteurs », a déclaré le porte-parole de LeBlanc, Jean-Sébastien Comeau, dans un communiqué aux médias.

Comeau a déclaré qu’il ne ferait pas de commentaires supplémentaires car l’affaire est devant les tribunaux.