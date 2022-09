Le juge accorde l’offre de Trump pour un maître spécial dans la recherche de documents – Kelowna Capital News

Dans une victoire juridique de l’ancien président Donald Trump, un juge fédéral a accédé lundi à sa demande d’un maître spécial pour examiner les documents saisis par le FBI à son domicile en Floride et a également temporairement interrompu l’utilisation des dossiers par le ministère de la Justice à des fins d’enquête.

La décision de la juge de district américaine Aileen Cannon autorise un expert extérieur à examiner les dossiers pris lors de la perquisition du 8 août et à éliminer du reste de l’enquête tout ce qui pourrait être protégé par des revendications de secret professionnel ou de privilège exécutif. Certains de ces dossiers pourraient finalement être renvoyés à Trump, mais le juge a reporté sa décision sur cette question.

L’ordre est venu malgré les objections vigoureuses du ministère de la Justice, qui a déclaré qu’un expert juridique extérieur n’était pas nécessaire en partie parce que les fonctionnaires avaient déjà terminé leur examen des documents potentiellement privilégiés.

La nomination semble susceptible de ralentir le rythme de l’enquête du ministère sur la présence d’informations top secrètes à Mar-a-Lago, en particulier compte tenu de la directive du juge selon laquelle le ministère de la Justice ne peut pour le moment utiliser aucun des documents saisis dans le cadre de son enquête sur le stockage de secrets gouvernementaux sur la propriété de Floride.

“La Cour est consciente que les restrictions sur les poursuites pénales sont défavorisées, mais estime que ces circonstances sans précédent appellent une brève pause pour permettre un examen neutre par un tiers afin d’assurer un processus juste avec des garanties adéquates”, a écrit Cannon, une personne nommée par Trump. dans sa commande de 24 pages.

Même dans ce cas, il n’est pas clair que la décision aura un effet significatif sur les décisions d’enquête ou d’inculpation à long terme ou sur le résultat final de l’enquête. Une évaluation distincte par la communauté du renseignement américain du risque posé par la mauvaise gestion apparente des dossiers classifiés se poursuivra sous l’ordonnance du juge.

Le ministère de la Justice n’a pas fait de commentaire immédiat et un avocat de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les avocats de Trump avaient fait valoir qu’un maître spécial – généralement un avocat extérieur ou un ancien juge – était nécessaire pour assurer un examen indépendant des dossiers pris lors de la perquisition et pour que toute information ou document personnel puisse être filtré et renvoyé à Trump.

Dans cette affaire, les dossiers saisis “comportent des documents médicaux, de la correspondance liée aux impôts et des informations comptables”, selon l’ordonnance du juge.

Le juge a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si l’un des dossiers serait restitué à Trump, mais “pour l’instant, les circonstances entourant la saisie dans cette affaire et le besoin associé de garanties procédurales adéquates sont suffisamment convaincants pour au moins faire passer le demandeur”. les portes du palais de justice.

Le ministère de la Justice s’était opposé à la nomination, affirmant qu’elle n’était pas nécessaire car il avait déjà examiné des documents potentiellement confidentiels et identifié un sous-ensemble limité de documents pouvant être couverts par le secret professionnel de l’avocat.

“Le principal point d’achoppement, je pense, est que les documents de privilège de l’exécutif ont été inclus” dans la décision du juge, a déclaré Richard Serafini, ancien procureur du ministère de la Justice et avocat de la défense pénale de Floride. Il a dit qu’il s’attendait à ce que le ministère fasse appel de l’ordonnance.

Le ministère de la Justice avait également fait valoir que Trump n’avait droit à la restitution d’aucun des dossiers présidentiels qui ont été saisis puisqu’il n’est plus président et que les documents ne lui appartiennent donc pas. Et les objets personnels qui ont été récupérés ont été mélangés à des informations classifiées, leur donnant une valeur potentielle en tant que preuve, a déclaré le département.

Le ministère de la Justice avait fait valoir que Trump, en tant qu’ancien président, n’avait aucune base légale pour affirmer le privilège de l’exécutif sur les documents, mais le juge a déclaré qu’il avait le droit de le soulever comme une préoccupation et a permis au maître spécial de rechercher des documents qui pourraient être couvert par ce privilège.

Cannon, qui a été nommée à la magistrature par Trump en 2020, avait signalé dans une brève ordonnance le mois dernier qu’elle était encline à nommer un maître spécial et l’a fait à nouveau lors des arguments la semaine dernière, demandant à un moment donné: «En fin de compte, quel est le mal dans la nomination d’un maître spécial pour trier ces problèmes sans créer de retard d’annulation ? »

Eric Tucker, l’Associated Press

