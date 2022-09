Le juge accorde à Trump l’offre d’un maître spécial dans la recherche de documents – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Un juge fédéral a accédé lundi à une demande de l’équipe juridique de l’ancien président Donald Trump de nommer un maître spécial pour examiner les documents saisis par le FBI à son domicile en Floride le mois dernier et a également temporairement interrompu l’utilisation des dossiers par le ministère de la Justice. à des fins d’enquête.

La décision de la juge de district américaine Aileen Cannon est intervenue malgré les objections du ministère de la Justice, qui a déclaré qu’un expert juridique extérieur n’était pas nécessaire en partie parce que les fonctionnaires avaient déjà terminé leur examen des documents potentiellement privilégiés. La juge avait précédemment signalé sa tendance à approuver un maître spécial, demandant à un avocat du département lors des plaidoiries ce mois-ci, “Quel est le mal?”

La nomination est susceptible de ralentir le rythme de l’enquête du département sur la présence d’informations top secrètes à Mar-a-Lago étant donné la directive du juge selon laquelle le ministère de la Justice ne peut pour le moment utiliser aucun des documents saisis à des fins d’enquête. Mais il n’est pas clair que cela aura un effet significatif sur les décisions d’enquête ou sur le résultat final de l’enquête.

Cannon, qui a été nommée à la magistrature par Trump en 2020, a déclaré qu’elle autoriserait la poursuite d’une évaluation des risques des documents menée par la communauté du renseignement américain.

Les avocats de Trump avaient fait valoir qu’un maître spécial – généralement un avocat extérieur ou un ancien juge – était nécessaire pour assurer un examen indépendant des dossiers pris lors de la perquisition du 8 août. Un tel examen était nécessaire, ont-ils déclaré, afin que tous les renseignements personnels ou documents récupérés par le FBI puissent être filtrés et renvoyés à Trump et que tous les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat ou le privilège exécutif puissent également être séparés du reste. de l’enquête.

Le ministère de la Justice s’était opposé à la nomination, affirmant qu’elle n’était pas nécessaire puisqu’il avait déjà examiné des documents potentiellement confidentiels et identifié un sous-ensemble limité de documents pouvant être couverts par le secret professionnel de l’avocat.

Il a également déclaré que Trump n’avait droit à la restitution d’aucun des dossiers présidentiels qui ont été saisis puisqu’il n’est plus président et que les documents ne lui appartiennent donc pas. Et les objets personnels qui ont été récupérés ont été mélangés à des informations classifiées, leur donnant une valeur potentielle en tant que preuve, a déclaré le département.

