Le juge accepte de restreindre mais pas de lever l’ordre de bâillon dans l’affaire des meurtres d’étudiants de l’Université de l’Idaho

BOISE, Idaho (AP) – Un juge de l’Idaho a rejeté une demande d’environ deux douzaines d’agences de presse de lever une ordonnance de bâillon dans l’affaire pénale d’un homme accusé d’avoir poignardé à mort quatre étudiants de l’Université de l’Idaho. Le juge a cependant considérablement réduit l’ordre de bâillon en réponse aux préoccupations des organes de presse.

Le jugement a été rendu vendredi en fin d’après-midi.

Dans ce document, le juge du 2e district John Judge a déclaré qu’il était juridiquement prudent d’empêcher les avocats de faire certaines déclarations sur l’affaire afin de préserver le droit de Bryan Kohberger à un procès équitable. Pourtant, le juge a également déclaré que l’ordre de bâillon initial – qui interdisait également aux agents des forces de l’ordre et à d’autres personnes liées de manière indirecte à l’affaire de parler à la presse – était «sans doute trop large et vague dans certains domaines».

Kohberger, 28 ans, est accusé de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de cambriolage en relation avec les meurtres au couteau à Moscou, dans l’Idaho. Les procureurs n’ont pas encore révélé s’ils avaient l’intention de demander la peine de mort.

Les corps de Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle et Ethan Chapin ont été retrouvés le 13 novembre 2022 dans une maison de location en face du campus de l’Université de l’Idaho. Les meurtres ont choqué la communauté rurale de l’Idaho et Pullman voisin, Washington, où Kohberger était un étudiant diplômé en criminologie à l’Université de l’État de Washington.

L’affaire a fait l’objet d’une large publicité et, en janvier, la juge Megan Marshall du comté de Latah a émis l’ordonnance de bâillonnement qui a interdit aux avocats, aux forces de l’ordre et à d’autres personnes associées à l’affaire d’en parler ou d’écrire à ce sujet.

Une coalition de 30 agences de presse, dont l’Associated Press, a demandé à la Cour suprême de l’Idaho plus tôt cette année de rejeter l’ordonnance de bâillon, affirmant qu’elle viole les droits du premier amendement d’une presse libre. La haute cour a refusé de se prononcer sur la question de savoir si l’ordonnance de bâillon violait les droits constitutionnels des organes de presse et a déclaré que la coalition des médias devrait d’abord demander au tribunal inférieur de lever l’ordonnance avant de demander à la Cour suprême de l’Idaho d’intervenir.

« Cette Cour a longtemps respecté le rôle des médias dans notre république constitutionnelle et a honoré les promesses de la Constitution de l’Idaho et du premier amendement à la Constitution américaine », a écrit le juge Gregory Moeller dans la décision de la Haute Cour. Il a poursuivi en citant une décision d’une affaire fédérale selon laquelle une couverture médiatique responsable « protège contre les erreurs judiciaires » en soumettant le système judiciaire et ceux qui en font partie à un examen public.

Dans la décision de vendredi, le juge du 2e district a déclaré que l’ordonnance de bâillon servait un objectif légitime et que « les effets accessoires très limités des restrictions d’expression sur les droits du premier amendement des médias sont annulés par l’intérêt impérieux d’assurer un procès équitable par un jury impartial ».

La nouvelle ordonnance de bâillon – officiellement appelée «ordonnance de non-diffusion» – interdit à tout avocat représentant les parties, les victimes ou les témoins dans l’affaire de faire des déclarations qui pourraient avoir une «probabilité substantielle de porter un préjudice matériel ou d’influencer autrement l’issue de l’affaire».

Les avocats sont autorisés à commenter des questions telles que les questions de procédure, la planification et faire des déclarations qu’un avocat pourrait raisonnablement croire nécessaires pour protéger leur client des effets préjudiciables importants de la publicité récente – par exemple, ils peuvent probablement faire des commentaires publics corrigeant les informations erronées sur leur client .

Ils ne peuvent pas exprimer d’opinions sur la culpabilité ou l’innocence d’un accusé en dehors de la salle d’audience, et ils ne peuvent pas partager des informations dont ils savent qu’elles ne seraient pas autorisées au tribunal. Ils ne peuvent pas non plus parler du caractère d’un témoin, du témoignage attendu, de la probabilité d’un accord de plaidoyer ou d’autres questions liées à l’affaire.

« Nous sommes heureux que la Cour ait considérablement restreint l’ordonnance de non-diffusion, une reconnaissance claire que l’ordonnance initiale était trop large », a déclaré Wendy Olson, l’avocate représentant la coalition des médias. « Nous convenons tous que les droits du sixième amendement d’un accusé sont importants, mais qu’en préservant ces droits, ni les parties ni les tribunaux ne peuvent complètement rejeter les droits de la presse du premier amendement. La presse dans des affaires comme celle-ci offre une transparence importante sur le fonctionnement du système de justice pénale.

Le juge a également rejeté une demande liée à une ordonnance de bâillon d’un avocat représentant l’une des familles des victimes. Shanon Gray, qui représente la famille Goncalves, a demandé à être exclue de l’ordre de bâillon afin de pouvoir parler à la presse au nom de la famille.

Dans la décision, le juge a noté qu’en tant qu’avocat, Gray pourrait avoir accès à des informations confidentielles sur l’affaire qui seraient préjudiciables si elles étaient rendues publiques.

Rebecca Boone, Associated Press