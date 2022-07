Le juge à la retraite Stephen Breyer rejoint la faculté de droit de Harvard

WASHINGTON (AP) – Le juge à la retraite Stephen Breyer obtient un titre différent : professeur.

Harvard a déclaré vendredi que Breyer, qui a pris sa retraite de la Cour suprême le 30 juin, rejoignait sa faculté de droit. Breyer est diplômé de la faculté de droit et a rejoint la faculté de Harvard pour la première fois en 1967. Il a continué à enseigner à Harvard après être devenu juge de la cour d’appel fédérale en 1980 jusqu’à ce que l’ancien président Bill Clinton le nomme à la Cour suprême en 1994.

Harvard a déclaré dans un communiqué que Breyer “enseignera des séminaires et des groupes de lecture, continuera d’écrire des livres et de produire des bourses d’études, et participera à la vie intellectuelle de l’école et de la communauté de Harvard au sens large”.

Breyer, 83 ans, n’a pas encore de cours répertoriés dans le catalogue de cours en ligne de Harvard. Cependant, l’école a déclaré que sa nomination au poste de professeur Byrne de droit administratif et de procédure serait effective immédiatement. Breyer est un expert de longue date en droit administratif, le droit entourant les agences gouvernementales, et co-auteur d’un manuel sur le sujet.

L’annonce de Harvard comprenait une déclaration de Breyer. “Je suis très heureux de retourner à Harvard pour y enseigner et écrire”, a-t-il déclaré. « Entre autres choses, j’essaierai probablement d’expliquer pourquoi je pense qu’il est important que les prochaines générations de ceux qui sont associés au droit s’engagent dans un travail et adoptent des approches du droit qui aident la grande expérience constitutionnelle américaine à fonctionner efficacement pour le peuple américain. ”

Breyer n’a pas dit ce qu’il pourrait faire d’autre à la retraite. Une loi de 1937 permet aux juges à la retraite de la Cour suprême de continuer à entendre et à trancher des affaires devant les tribunaux fédéraux inférieurs, une pratique appelée « siéger par désignation ». Breyer n’a pas dit si c’est quelque chose qu’il ferait.

The Associated Press