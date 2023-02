Le juge a déclaré qu’il autoriserait l’accord de Meta pour une start-up de réalité virtuelle à aller de l’avant

La perte est une défaite cuisante pour la présidente de la FTC, Lina Khan, et ses efforts plus larges pour élargir les limites de la loi antitrust afin de mieux réglementer les géants de la technologie. L’affaire visait à tester cette ligne avec un argument juridique rarement utilisé selon lequel l’accord de Meta entraverait la concurrence future sur un marché sous-développé, par opposition à une affaire plus traditionnelle qui se concentrerait sur une zone économique mature.

Mme Khan a fait valoir que la FTC devrait déposer davantage de nouvelles affaires si elle veut entretenir correctement la concurrence dans l’économie moderne. Elle a reconnu que l’agence doit être prête à perdre dans certains d’entre eux.

La décision était également une justification pour Meta, qui avait fait valoir devant le tribunal qu’il essayait de créer une plate-forme qui serait accueillante pour toutes les applications de réalité virtuelle, y compris celles développées de manière indépendante. La société a investi des milliards de dollars pour devenir une centrale électrique du soi-disant métaverse, où les utilisateurs travaillent, jouent et consomment du contenu via la réalité virtuelle et augmentée. Il a acquis plusieurs studios de contenu de réalité virtuelle et Oculus, une société qui fabrique les casques que les gens utilisent pour visionner ce contenu.

Meta, qui a refusé de commenter, devrait publier ses résultats trimestriels plus tard mercredi. Un porte-parole de la FTC a déclaré qu’il n’était “pas en mesure de commenter pour le moment” pour respecter l’ordonnance du tribunal.

Bloomberg avait précédemment rapporté la décision du juge Davila.

Le procès de la FTC pour bloquer l’accord était le premier des cas entièrement développés sous Mme Khan, une juriste qui s’est fait connaître après avoir écrit une critique d’Amazon qui est devenue virale, à être déposée devant le tribunal. Cherchant à empêcher des accords plus “verticaux”, dans lesquels les deux sociétés ne sont pas directement en concurrence, la FTC a également contesté l’achat de 69 milliards de dollars par Microsoft de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard en décembre. Ce mois-ci, le ministère de la Justice a accusé Google d’abuser d’un monopole sur la technologie qui place des publicités sur les sites Web.