Le judoka Vijay Kumar Yadav remporte le bronze chez les hommes de 60 kg

Le judoka Vijay Kumar a ajouté la deuxième médaille de l’Inde dans le sport, après l’argent de Shushila Devi, remportant le bronze dans la catégorie masculine des 60 kg avec une victoire sur Petros Christodoulides de Chypre via Ippon avec quelques Waza-ari pour cerner son adversaire. Kumar est passé par le repêchage après avoir perdu contre l’éventuel finaliste Joshua Katz d’Australie. Il a battu l’Écossais Dylan Munro pour se qualifier pour le deuxième match pour la médaille de bronze et a fait preuve d’une bonne portée et d’un état d’esprit offensif contre l’adolescent Christodoulides.

Kumar a remporté une médaille de bronze à l’Open d’Asie de Hong Kong en 2018. Il a remporté les championnats du Commonwealth à Walsall en 2019 et à Jaipur en 2018. Il est multiple champion indien chez les seniors et les juniors. Il a remporté un prix de l’État de Lakshman en 2019. En tant que cadet, il a remporté des médailles aux Championnats d’Asie des cadets et en tant que senior, il a terminé cinquième en 2017. Il participe au circuit mondial de l’IJF. Il a décroché une médaille de bronze à l’Open d’Asie de Hong Kong en 2019.

Plus tôt, Likmabam Sushila Devi, qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie féminine des 48 kg en s’inclinant face à Michaela Whitebool, d’Afrique du Sud, en finale de la période du score d’or via Waza-ari.

Sushila, qui a remporté une médaille d’argent chez les femmes de 48 kg aux Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow, était en superbe forme tout au long de la journée en battant d’abord Harriet Bonface du Malawi par ippon, puis a égalé Priscilla Morand de Maurice avec un Ippon, le score le plus élevé possible dans un match de judo, pour sceller la victoire

