Le JPD publie une caméra corporelle et des images d’une fusillade mortelle impliquant un officier

29 septembre — JEFFERSONVILLE — Le service de police de Jeffersonville a fourni plus de détails sur les circonstances ayant conduit à une récente fusillade impliquant un policier, y compris des images de caméra corporelle.

Le 15 août, Richard Glass, un ancien combattant de 65 ans, a été tué par balle lors d’un affrontement avec la police dans les appartements Avia, sur le boulevard North Shore. Lors d’une conférence de presse vendredi, le département a partagé des images de caméras corporelles et des appels de répartition liés à l’incident.

Dans les images de dépêche, on peut entendre Glass menacer de violence la police, et les images de la caméra montrent la réponse de la police lorsque des coups de feu ont été tirés depuis l’appartement de Glass.

Le chef du JPD, Kenny Kavanaugh, a déclaré dans un communiqué de presse vendredi qu’il avait « une confiance totale dans les actions des agents de police de Jeffersonville liées à la réponse à un incident critique et à la fusillade impliquant des agents ».

Selon JPD, Glass était un vétéran du combat confronté à l’alcoolisme et à un potentiel abus de drogue.

La police de l’État de l’Indiana mène une enquête indépendante sur la fusillade impliquant un policier, qui sera soumise au procureur du comté de Clark, Jeremy Mull. JPD mène également une enquête interne distincte sur l’incident.

La police a confirmé que le lieutenant Shaun Davis, membre du SWAT et détective du JPD, était l’officier qui avait tiré le coup de feu qui a tué Glass au sein de l’équipe de fusiliers d’observation de précision.

Les images du 911 partagées par JPD montraient un résident du complexe d’appartements Avia demandant un contrôle d’aide sociale après une interaction avec Glass. Le résident a déclaré que Glass l’avait approché devant son appartement et lui avait dit qu’il irait en prison.

Quelques minutes plus tard, Glass a contacté le 911. Il a demandé à parler aux agents et a affirmé qu’un voisin piratait son téléphone. Il a confirmé qu’il était armé et a menacé de tirer sur quelqu’un.

Selon le major Joshua Lynch du JPD, les agents sont arrivés à l’appartement de Glass peu de temps après qu’il ait raccroché avec diligence. Les images de la caméra corporelle montrent des agents dans le couloir frappant à la porte et communiquant avec Glass derrière sa porte fermée.

Les images montrent Glass demandant à la police de garer leurs véhicules à un endroit où il pourrait voir les lumières bleues depuis sa fenêtre, et il a dit aux policiers de ne pas entrer, affirmant qu’il ne croyait pas qu’ils étaient des policiers.

« Quand ils frappent à la porte, il leur dit de ne pas entrer, que s’ils le font, il va leur tirer dessus, il va leur faire exploser la tête », a déclaré Lynch. « Il continue de faire des déclarations menaçantes comme celle-ci. Il dit qu’il va se suicider de toute façon. Vous pouvez entendre le téléphone sonner en arrière-plan. Le répartiteur l’appelle pour lui dire que les policiers sont devant la porte. »

Lynch a déclaré qu’il était trop dangereux pour la police de garer leurs véhicules dans une zone dégagée visible de Glass puisque le sujet avait des armes à feu et professaiait des menaces de violence.

Selon Lynch, les images de la caméra incluent également le « son distinct d’une arme de poing dont la cartouche est enroulée dans la chambre de l’autre côté de la porte ».

Il a déclaré qu’après cette interaction avec Glass, les agents avaient tenté de désamorcer la situation, s’étaient éloignés de son appartement et avaient tenté de le contacter au téléphone.

« Ils se préparent donc à quitter cette zone », a déclaré Lynch. « De toute évidence, il s’agit d’une position très dangereuse et vulnérable lorsque l’on sait que le sujet… a proféré des menaces pour causer du tort. »

Glass a appelé le 911 à plusieurs reprises alors que la police intervenait sur les lieux. Lynch a déclaré que bien que le répartiteur ait tenté de joindre Glass, la seule communication a eu lieu lorsqu’il a lui-même appelé le 911.

« Les agents font ce qu’il faut et désamorcent la situation en prenant du recul, en pénétrant dans le couloir et en essayant de rétablir la communication », a déclaré Lynch. « Toutes ces tentatives ont échoué parce qu’il ne répondait pas au téléphone et, d’après mon expérience, lorsque nous parvenons à communiquer, la situation a de très fortes chances d’être résolue. Cependant, malheureusement, cela n’a pas été le cas dans cette situation. « .

Dans les appels suivants au 911, Glass profère à plusieurs reprises des menaces de violence, et on peut l’entendre faire référence à un « homme blanc fou avec un fusil ».

« Nous devons prendre en considération le fait qu’un sujet armé qui parle de cette manière constitue une menace sérieuse », a déclaré Lynch.

Peu de temps après, une habitante à l’étage au-dessus de l’appartement de Glass a rapporté avoir entendu deux coups de feu en bas.

« A cette époque, la situation a changé », a déclaré Lynch. « À 23 h 11, le superviseur contacte et atteint le personnel de commandement du département de police de Jeffersonville ainsi qu’une équipe SWAT. Une équipe de réaction rapide, des négociateurs de crise, des pompiers et des services médicaux d’urgence sont immédiatement signalés sur les lieux… »

Les agents ont établi un périmètre sur les lieux et des équipes se sont mises en place dans différentes zones pour répondre à la situation. Dans les images, plusieurs coups de feu peuvent être entendus depuis l’appartement de Glass.

Lynch a déclaré que la police savait, grâce à un appel précédent, que Glass possédait non seulement un pistolet, mais également des fusils plus puissants et plus précis, ce qui a joué un rôle majeur dans la réponse des policiers sur les lieux.

À un moment donné, les policiers ont entendu du verre se briser depuis l’appartement de Glass, où il « se brisait par la fenêtre ».

Les images montrent une équipe d’officiers dans la cage d’escalier près de l’appartement de Glass. Lynch a déclaré que l’objectif des équipes d’intervention rapide du JPD est « d’utiliser tous les outils à notre disposition pour parvenir à une résolution pacifique de la situation, et cette équipe était préparée à cela ».

Les images de la caméra corporelle ont enregistré le son d’un coup de feu puissant tiré par l’équipe d’observation de précision, selon Lynch.

Selon le communiqué de presse du JPD, Davis a observé, en tant que membre de l’équipe de fusils de précision, que Glass « prenait une position offensive, en dégainant spécifiquement un fusil d’épaule qui contenait une lunette de visée dans une position pour » épauler le fusil « pour tirer à nouveau avec l’arme. Le JPD a déclaré que cela avait conduit Davis à utiliser une force meurtrière pour tirer sur Glass.

Kavanaugh a déclaré que Davis et les autres officiers du SWAT impliqués dans l’incident ne portaient pas de caméras corporelles. Il a déclaré que les agents du SWAT ne sont pas tenus de porter les caméras, car la lumière et le son associés aux caméras auraient pu révéler la position des agents.

Lynch a déclaré qu’à ce moment-là, il n’était pas clair s’il y avait toujours une menace dans l’appartement et que finalement, les agents ont forcé la porte de l’appartement et utilisé un drone pour entrer dans la pièce et localiser Glass. Il a été retrouvé inconscient et inconscient, et les médecins « ont immédiatement tenté de prendre contact et de lui apporter de l’aide ». Cependant, ils ont déterminé qu’il était mort sur place.

Après la fusillade, Davis a été mis en congé administratif sans restrictions, mais il est depuis passé à un statut de service limité au sein du département.

William Harris et le patrouilleur Logan Bensing, les autres officiers du JPD impliqués dans l’incident, ont été mis en congé administratif sans restrictions, mais sont depuis revenus aux fonctions de patrouille et du SWAT.