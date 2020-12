ORCHARD PARK, NY: Josh Norman n’est pas sûr qu’il aurait jamais été aussi patient avec les nombreuses difficultés de carrière qu’il a endurées au cours de l’année écoulée.

Vous m’avez attrapé il y a quatre ans, il y a cinq ans, ça aurait probablement été une autre histoire. Mais maintenant, je me sens en paix, a déclaré le demi de coin des Buffalo Bills, âgé de 32 ans.

Ma puce sur mon épaule, je ne sais pas. Je ne me suis pas retrouvé. J’étais une personne en colère. Je pense qu’il y avait beaucoup de choses que je n’avais pas tout à fait comprises, a ajouté Norman alors que les Bills de l’AFC (8-3) se préparaient à prendre les 49ers de San Francisco (5-6) dans leur temporaire maison pour jouer. en Arizona le lundi soir.

Je suis vraiment reconnaissant que mon opinion sur de nombreuses choses se soit améliorée.

Rien, semble-t-il, ne pouvait effacer le sourire omniprésent du visage des Normands.

Pas ce qu’il appelle le sombre souvenir d’avoir été évincé par Washington en février après quatre saisons incohérentes et avec un an à gauche sur son contrat.

Pas la blessure lancinante aux ischio-jambiers qui l’a mis à l’écart pendant six matchs, ou l’atterrissage sur le COVID-19[feminine liste pour manquer un septième.

Norman était tellement excité après un test positif qu’il a publié une vidéo remerciant les fans pour leur soutien, les assurant que tout allait bien et montrant de la sympathie pour ceux qui étaient plus mal lotis.

Et n’oubliez pas de vous rappeler que les Titans ont été poussés au sol avec Derrick Henry à la télévision nationale en octobre, laissant le commentateur se demander si Norman devrait envisager de jouer à nouveau.

Norman a éclaté de rire, disant que ces choses se sont produites avant de remarquer que les gens ne se souviennent pas comment il est revenu du coup lors de la défaite 42-16 au Tennessee le 13 octobre. Au cours des deux jeux suivants, Norman a plaqué Henry pour une victoire de 5 verges, puis a cassé une passe destinée à AJ Brown pour finalement forcer les Titans à donner un coup de pied.

C’est ce que c’est, dit-il, avoir été rasé par Henry. Mais dans les prochaines pièces, tu vas me voir. Crois moi. Je suis ici toute la journée. Tu vas me sentir. C’est arrivé, puis je suis ressorti.

C’est l’une des rares fois au cours d’une longue interview vidéo de 22 minutes où Norman a montré un indice du concurrent fougueux qui faisait autrefois de lui l’un des meilleurs tireurs de coin de la NFL et en même temps l’un des orateurs les plus infâmes de son huit saisons précédentes se sont réparties entre la Caroline et Washington.

Norman a remporté sa saison la plus prolifique en 2015, lorsqu’il a remporté son premier et unique prix All-Pro, aidant les Panthers à atteindre le Super Bowl en signant un contrat de 75 millions de dollars sur cinq ans avec Washington. Mais même ce moment est venu avec déception, Norman étant contrarié par la façon dont les Panthers ont révoqué leur étiquette de franchise en lui permettant de devenir un agent libre.

C’est du passé pour Norman, qui a passé la majeure partie de la session à citer sa croyance en Dieu, à citer Mahatma Gandhi et à partager comment il en est rapidement venu à aimer Buffalo pour son peuple et en tant que lieu.

Vous pensez à New York, vous pensez aux lampadaires très fréquentés et à tout le reste, a déclaré Norman, originaire de Caroline du Sud. Mais quand je suis arrivé à Buffalo, il a pris un peu une saveur méridionale. C’est donc un bon sentiment. … je me sentais chez moi.

Norman est tellement impressionné qu’il a lancé le Buffalo Business Blitz pour aider les petites entreprises de la communauté souffrant de coronavirus pandémie. En commençant par son propre don de 25 000 $, Norman a demandé à d’autres de faire un don dans le but d’atteindre 1 million de dollars, à diviser en 2 500 $.

Il n’est pas étranger aux organismes de bienfaisance grâce à sa fondation Starz24. Le travail des Normands va de l’aide aux habitants de Porto Rico à la suite de l’ouragan Maria, à la distribution d’eau en bouteille à Flint, Michigan, à la mise en place d’un centre communautaire pour les jeunes dans sa ville natale de Greenwood, en Caroline du Sud.

Il a maintenant consacré sa vie au don.

Je pense que Gandhi a dit ceci: « Vous vous retrouvez et vous vous perdez dans la générosité des gens », a déclaré Norman. Si je traversais cette vie et que j’avais fait carrière au Temple de la renommée et que vous pensiez simplement à moi, alors je vous ai abandonné. Si je n’ai rien fait pour avoir une carrière au Temple de la renommée dans ma philanthropie, alors je ne veux pas être connu pour quoi que ce soit parce que je suis un vampire. J’aspire de l’air.

L’entraîneur Sean McDermott était le coordonnateur défensif des Panthers pour les quatre premières saisons des Normands et voit le joueur aplanir ses côtés les plus difficiles.

Lorsque vous grandissez et vous développez de la bonne manière, vous développez une conscience de soi et une maturité à votre sujet, a déclaré McDermott. Et je pense que c’était amusant pour moi de voir Josh à nouveau connecté.

Le secondeur AJ Klein, qui a également joué avec Norman en Caroline, peut apprécier les difficultés que le demi de coin a endurées pour passer d’un choix de cinquième ronde à une partie importante de la défense des Panthers.

Il a traversé la compétition de manière difficile et il méritait tout ce qu’il avait, a déclaré Klein. Mais le type de personne qu’il est hors du terrain… il a toujours une mentalité de «que puis-je faire pour quelqu’un d’autre.

Quand il est en bonne santé, Norman peut encore jouer.

Lors de ses débuts sur Bills lors de la semaine 4, Norman a dû remplacer Levi Wallace après que le partant ait été blessé six fois lors d’un match à Las Vegas.

Avec Buffalo 23-16 au quatrième quart, Norman a forcé et rebondi l’extrémité serrée de Darren Wallers pour aider à assurer une victoire 30-23.

Norman était aux anges après le match, son premier depuis la clôture de 2019 sur le banc pendant trois matchs à Washington avant d’être placé sur la réserve des blessés à la semaine 15.

Je pense que j’ai, comment dire, une appréciation renouvelée pour le jeu lui-même, a déclaré Norman, lorsqu’on lui a demandé s’il était revenu à son ancien moi. Je suis de retour de quoi? Hé, mec, finalement le soleil se lève toujours quelque part.

