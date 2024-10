Le joyau mexicain isolé que vous devez explorer en 2025

LORETO, Mexique — Niché entre la chaîne de montagnes accidentées de la Sierra de la Giganta et les eaux cristallines de la mer de Cortés, se trouve un sanctuaire isolé pour la faune et les voyageurs.

Ville balnéaire endormie au passé riche, Loreto est située au cœur de la Basse-Californie du Sud, sur la péninsule de Baja, où les terres sont encore en grande partie intactes, vastes et sauvages. Ce joyau se trouve sous les radars de la plupart des voyageurs – éclipsé par La Paz et Cabo, à proximité – et attire pourtant ceux qui recherchent une rencontre intime avec la nature, sans foule ni surdéveloppement.

« Je comparerais actuellement Cabo à Waikiki et Loreto au Maui d’autrefois », a déclaré Owen Perry, promoteur du seul grand complexe hôtelier de la région. Villa del Palmar sur les îles de Loreto près de la baie de Danzante.

En 2018, Loreto n’a accueilli que 119 585 visiteurs, selon le Secrétaire du Tourismependant que La Paz voyait 427 253 visiteurs cette même année. Cabo voit généralement plus 3 millions annuellement.

Les voyageurs peuvent explorer le parc national en bateau, en plongée en apnée ou en plongée sous-marine.

Pour certains, Loreto rappelle Cabo avant qu’elle ne devienne la destination populaire que nous connaissons aujourd’hui. « Je suis allée à Cabo dans les années 90 quand c’était littéralement comme des chemins de terre, et c’était un bar, et c’était en quelque sorte inexploré, et j’avais l’impression que Loreto était juste comme ça », a déclaré Cindy Jennings, qui est basée à Denver et visité Loreto l’année dernière. « C’est un peu intact. »

Même si la ville elle-même est attachante et au rythme lent, les environs préservés de Loreto sont véritablement ce qui captive les voyageurs – et nous espérons qu’ils le resteront pendant des décennies, car une grande partie est protégée pour ralentir le rythme du développement. Le littoral de Loreto se situe dans le parc national de Loreto Bay – un site du patrimoine mondial de l’UNESCO avec plus de 800 espèces d’animaux marins – et parties de la chaîne de montagnes sont également protégés.

Voici pourquoi les voyageurs devraient envisager un voyage à Loreto, au Mexique.

Comment se rendre à Lorette

Se rendre à Loreto depuis les États-Unis est pratique, avec un vol direct de Los Angeles à l’aéroport international de Loreto prenant environ 90 minutes. Les autres grandes villes proposant des vols directs vers Loreto sont San Francisco, Phoenix, Dallas et Tijuana. Une fois sur place, le trajet de l’aéroport à la ville dure environ 15 minutes.

Si les voyageurs recherchent un port d’attache luxueux, à environ 30 minutes au sud de l’aéroport se trouve la vaste Villa del Palmar, sur les îles de Loreto, près de la baie de Danzante, construite en 2010. La propriété en bord de mer est tentaculaire, avec un complexe hôtelier, des résidences, un immense spa et un parcours de golf TPC 18 trous primé. « Au début, les gens pensaient que je n’étais pas très malin pour construire quelque chose au milieu (du désert) ; personne ne savait où c’était », a déclaré Perry. « J’avais l’impression que les vibrations étaient bonnes. »

Les clients de la Villa del Palmar sur les îles de Loreto près de la baie de Danzante peuvent entrer directement dans l’eau devant et se trouver dans le parc national.

Comme son nom l’indique, le complexe borde le parc national et donne sur l’île Danzante, l’une des cinq îles principales du parc national. La baie d’eau qui l’accompagne est si tranquille qu’elle ressemble à du verre, ce qui la rend idéale pour le paddleboard et la natation. Lorsque les clients s’inscrivent pour des excursions en bateau ou en plongée avec tuba, ils sont emmenés juste devant et se trouvent dans le parc national.

Que faire à Lorette

Comme l’un des deux Pueblos Magicos (Villes magiques) à Baja – reconnue par le gouvernement mexicain pour son importance culturelle – Loreto est une ville pittoresque avec une histoire riche. La région abritait le Peuples autochtones Cochimi et Guaycuras depuis des milliers d’années. Ce fut également la première colonie espagnole de Baja, fondée en 1697 par des missionnaires jésuites, et fut plusieurs fois la capitale de Baja.

Bénéficiant d’une architecture coloniale et de bâtiments historiques, la ville balnéaire est facilement accessible à pied, paisible et située au bord de l’eau. « Loreto, pour moi, était ce genre d’endroit inconnu mais sûr où aller », a déclaré Jennings. « Il y avait des infrastructures pour les touristes, c’était facile de se mettre à l’eau pour tout faire. »

La ville balnéaire de Loreto a un rythme lent mais occupera les visiteurs.

Les voyageurs peuvent visiter le musée des missions jésuites de Lorette pour voir des artefacts des peuples autochtones et des premiers colonisateurs ou la mission de Notre-Dame de Lorette, une église de style baroque vieille de plus de 300 ans.

Soyez un explorateur des océans

Créé en 1996, le parc national de Loreto Bay s’étend sur plus de 800 miles carrés d’eaux protégées que l’océanographe français Jacques-Yves Cousteau a appelé « l’Aquarium du monde » – et il faudra un bref moment aux visiteurs pour en être d’accord.

Les visiteurs peuvent explorer le parc en plongée sous-marine ou visiter les îles lors d’une excursion en bateau, avec des pauses plongée en apnée entre les deux. « Je vois Loreto comme étant tout simplement plus pittoresque, et vous avez les îles », a déclaré Perry. « Vous prenez les bateaux pour faire de la plongée en apnée et vous ne voyez personne de la journée. C’est tellement vierge.

Des dauphins, des baleines, des phoques et bien d’autres encore habitent le parc national de Loreto Bay.

Lors d’une excursion matinale en bateau vers Isla Carmen, Isla Danzante et Isla Montserrat, une symphonie d’animaux marins et d’oiseaux a fait son apparition, notamment des raies manta, des tortues de mer et une baleine tropicale. Baja abrite les plus grands groupes de dauphins, et un groupe a dansé à côté du bateau, surfant sur les vagues inédites.

Loreto est également célèbre pour l’observation des baleines, et c’est exactement ce qui a amené Jennings à Loreto. «Je n’en avais pas entendu parler avant de partir à la recherche de baleines», a-t-elle déclaré. En hiver, les baleines à bosse, les orques, les baleines grises et bleues viennent dans le parc national pour donner naissance à leurs bébés avant de retourner vers le nord. Depuis que ces majestueux mammifères sont en voie de disparition, le Mexique a règlements en place concernant la distance des bateaux et le nombre de bateaux pouvant se trouver dans la région à la fois.

Le parc est également tout aussi beau à explorer lorsque le soleil est couché. La Villa del Palmar organise une excursion nocturne en kayak dans la baie, avec des lumières fixées au fond des bateaux. Une fois au bout de la baie, les kayakistes peuvent éteindre leurs lumières pour observer les étoiles filantes au-dessus et le plancton bioluminescent qui scintille lorsque l’eau est perturbée en contrebas.

Découvrez le désert

Même si l’océan occupera la majeure partie de votre temps, il y a encore beaucoup à faire sur terre, des sentiers de randonnée qui commencent juste à Villa del Palmar aux excursions en VTT à travers le désert et le long de la côte. Une excursion d’une courte journée à envisager depuis Loreto est la chaîne de montagnes de La Pinguica pour visiter d’anciennes peintures rupestres datant de 7 000 ans.

Le joyau du complexe est le Danzante Bay Course, qui a remporté le titre de meilleur parcours de golf du Mexique en 2023 et d’Amérique latine en 2019. Même les golfeurs débutants peuvent se lancer sur le parcours panoramique, où les joueurs lancent leurs balles sur l’eau libre d’une falaise à l’autre. un autre et profitez de vues infinies sur le parc national.

Le TPC Danzante Bay est le joyau de la propriété du complexe.

Quand dois-je aller à Loreto

À moins que vous ne profitiez d’un temps étouffant à 90 degrés, évitez d’aller à Loreto en été jusqu’en septembre. « Loreto est entourée de montagnes ; il n’y a pas de vent, donc il peut faire très chaud », a déclaré Perry.

La meilleure période pour visiter se situe entre octobre et mai. De plus, vous aurez raison pendant la saison des baleines.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Loreto, au Mexique, est-elle le joyau « intact » pour vous ?