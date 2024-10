Le journaliste vétéran Vince McMahon le traite de sociopathe et le compare à Hannibal Lecter

Le mois dernier, Netflix a dévoilé une nouvelle série documentaire, intitulée « Mr. McMahon », couvrant la carrière de l’ancien PDG de la WWE, Vince McMahon. L’une des questions courantes issues de la série était centrée sur l’identification de la fin de la couche showman de McMahon et de celle des humains. Lors d’un récent épisode sur « Piers Morgan non censuré », Le journaliste chevronné et critique de longue date de la WWE, Phil Mushnick, a fourni son point de vue franc sur McMahon en tant qu’être humain – une vision qui a établi des comparaisons avec l’un des méchants les plus déséquilibrés de la fiction.

« Mes connaissances empiriques, mes connaissances basées sur des recherches, basées sur des entretiens et des entretiens avec de très bonnes personnes. J’ai rencontré des gens merveilleux. Bruno Sammartino était l’une des personnes les plus nobles que j’ai rencontrées parce qu’il disait la vérité. Mais basé sur Ce que je sais de Vince McMahon, c’est qu’il est ce qui se rapproche le plus du personnage fictif Hannibal Lecter que j’ai jamais rencontré », a déclaré Mushnick. « Il est si malade. Je pense que c’est un sociopathe. »

Le personnage cannibale d’Hannibal Lecter a fait ses débuts au grand écran dans le thriller « Manhunter » de 1986, dans lequel il a été interprété par Brian Cox. Le portrait le plus célèbre de Lecter est peut-être celui d’Anthony Hopkins, qui a joué dans le thriller d’horreur de 1991 « Le Silence des agneaux ».

Avant la première de « M. McMahon », McMahon lui-même a publié une déclaration affirmant que les docu-séries en six parties poussaient un récit « trompeur » qui confondait le personnage de « M. McMahon » à l’écran avec sa véritable personnalité. McMahon aurait également tenté de racheter les droits de la série à Netflix avant sa diffusion, bien que ses efforts aient été infructueux.

