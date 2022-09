Le journaliste vétéran malaisien Subramaniam Harihar décède à 79 ans

Subramaniam a utilisé la signature Hari Subramaniam pour ses histoires AP et était connu sous le nom de Maniam par ses amis. Il était en mauvaise santé depuis plusieurs années et est décédé le 21 août, selon le journal The Star, où il travaillait après avoir pris sa retraite de l’AP en 1997. La cause du décès n’a pas été annoncée.