Le cinéaste de 81 ans et auteur de nombreux livres de journalisme d’investigation, a pris la parole avant une audience devant la Cour pénale centrale de Londres, plus connue sous le nom d’Old Bailey, qui décidera si son compatriote australien sera envoyé en Amérique pour faire face à 18 espionnage. et les frais de piratage informatique. Les accusations sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 175 ans de prison.