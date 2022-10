Le journaliste sierra-léonais Clarence Roy-Macaulay décède à 85 ans

DAKAR, Sénégal (AP) – Le journaliste Clarence Roy-Macaulay, qui, au cours d’une brillante carrière, a couvert la Sierra Leone pour l’Associated Press pendant près de quatre décennies, de la guerre civile brutale du pays à l’épidémie d’Ebola qui y a tué des milliers de personnes, est décédé, a déclaré sa fille. . Il avait 85 ans.

Roy-Macaulay avait déposé des histoires à l’AP jusqu’à environ une semaine avant sa mort mercredi, contribuant plus récemment à un article sportif sur Frances Tiafoe, la joueuse de tennis américaine d’origine sierra-léonaise. Il avait déjà commencé à envoyer une copie des préparatifs des prochaines élections du pays en 2023.

Lorsque la guerre éclate en Sierra Leone en 1991, Roy-Macaulay travaille déjà depuis six ans pour l’AP et refuse d’évacuer son pays. Bravant les attaques rebelles contre la capitale, Freetown, et des années de régimes militaires rigoureux, Roy-Macaulay a envoyé au monde des rapports précis relatant les troubles de son pays, qui ont duré jusqu’en 2002.

Tim Sullivan, qui était le correspondant de l’AP en Afrique de l’Ouest puis chef de bureau pendant une partie de la guerre, a rappelé comment Roy-Macaulay téléphonait sans relâche alors même que les rebelles du Revolutionary United Front attaquaient Freetown.

« Un soir, j’ai entendu de violents combats en arrière-plan, visiblement pas trop loin, et j’étais sur le point de lui suggérer de se mettre à l’abri lorsqu’il a dit de sa voix inoubliable : « Juste un instant. Je dois me mettre sous la table », a-t-il déclaré.

« J’ai entendu le téléphone gratter alors qu’il bougeait. Puis il continua à lire calmement ses notes. Je lui ai presque crié d’aller dans un endroit plus sûr. Mais il a dit qu’il allait bien et a continué à lire calmement », se souvient Sullivan.

Roy-Macaulay était également là pour l’AP en temps de tragédie, aidant à rapatrier les corps de deux collègues de l’AP qui ont été tués alors qu’ils couvraient les combats en Sierra Leone : Myles Tierney en 1999 et Miguel Gil Moreno de Mora l’année suivante.

Et Roy-Macaulay s’est également rendu au Libéria voisin, où il a aidé à couvrir la guerre là-bas qui était étroitement liée à celle de la Sierra Leone.

Il a de nouveau fait preuve de bravoure en couvrant l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014-2016, qui est survenue à un moment où il n’existait ni vaccin ni remède contre la maladie.

“URGENT! URGENT!! URGENT !!! Épidémie d’Ebola – cas confirmé de maladie virale Ebola à l’hôpital Connaught de référence principal du gouvernement dans le centre de Freetown », a-t-il alerté les rédacteurs en juillet 2014.

Roy-Macaulay a couvert toute l’épidémie qui a suivi, qui a fait au moins 3 956 morts en Sierra Leone. Dans les années qui ont suivi, les reportages de Roy-Macaulay ont également mis en lumière les impacts à long terme du chapitre tragique de l’histoire de son pays.

Diplômé en 1965 de la Polytechnic School of Journalism de Londres, Roy-Macaulay a rejoint l’AP en 1985 après une longue et fructueuse carrière dans des journaux sierra-léonais et à la tête du service d’information national du pays. Il a également occupé auparavant des postes gouvernementaux dans les ambassades de la Sierra Leone à Berlin et à Moscou.

En 2006, il a reçu une bourse Gramling et s’est rendu au siège de l’AP à New York.

“Je suis humble, mais fier d’avoir remporté le prix de l’AP, ce qui me motivera à mieux servir la mission de l’AP à l’avenir, d’autant plus que la Sierra Leone continue de se remettre de onze années d’un conflit armé civil insensé et dévastateur”, Roy-Macaulay dit à l’époque.

Cette même année, il a également reçu l’une des plus hautes distinctions civiles de la Sierra Leone de la part du président du pays lorsqu’il a été nommé «Officier de l’Ordre du Rokel», une reconnaissance spéciale nommée d’après une rivière locale.

Roy-Macaulay laisse dans le deuil sa fille, Clarice, qu’il a encadrée en journalisme et sa petite-fille de 2 ans, Vesta. Il a été précédé dans la mort l’année dernière par sa femme, Miriam. Ses funérailles doivent avoir lieu plus tard ce mois-ci à Freetown.

Krista Larson, Associated Press