Le journaliste qui a raconté l’histoire de Jeffrey Dahmer qualifie l’émission spéciale de Netflix d'”inexacte” et de “dramatique”

Les émissions de vrais crimes sont souvent dramatisées et généreusement saupoudrées de friandises fictives pour les rendre plus acceptables pour les téléspectateurs. Cependant, montre souvent la précision des sacrifices pour des bases d’audience plus larges et la dernière série Jeffrey Dahmer de Netflix semble avoir fait une chose similaire, comme le rapporte The Independent. La journaliste policière – Anne E. Schwartz – qui a initialement dévoilé l’histoire de Dahmer a déclaré à la publication que les cinéastes derrière Monster: The Jeffrey Dahmer Story avaient pris une «licence artistique» avec de nombreux détails clés et que le scénario «ne ressemble pas beaucoup aux faits de l’affaire.

L’ancien journaliste du crime a précisé que de nombreux incidents décrits dans le film sont soit ouvertement dramatisés, soit complètement fictifs. Elle a déclaré à la même publication: “Quand les gens regardent la série Netflix de Ryan Murphy et disent” Oh mon Dieu, c’est terrible “. Je veux leur dire que ça ne s’est pas nécessairement passé comme ça.

Schwartz a révélé qu’elle travaillait comme journaliste criminelle lorsque l’horrible cas a été découvert pour la première fois. Elle a été l’une des premières sur les lieux du crime à l’exception de plusieurs agents des forces de l’ordre. Elle a reçu une dénonciation d’une source policière disant qu’ils avaient trouvé une tête humaine et des parties du corps dans un appartement de la ville de Milwaukee. À l’époque, en 1991, Schwartz travaillait pour le Milwaukee Journal, un journal local.

Schwartz a également clarifié et expliqué quelques parties intégrantes de la spéciale Netflix, comme dans l’une des premières scènes où sa voisine Glenda Cleveland a été présentée, qui avait initialement tenté d’alerter les policiers de la tuerie de Dahmer et était décrite comme vivant dans un appartement voisin. , était loin de la réalité. Selon Schwartz, Mme Cleveland, décédée en 2011, vivait dans un bâtiment séparé.

Une autre clarification importante qu’elle a apportée est que l’émission Netflix dans les premiers épisodes elle-même décrivait une odeur pourrie et putride qui ressemblait à de la chair en décomposition. Schwartz l’a réfuté et a déclaré qu’elle était consciente de l’odeur de la chair décomposée et que l’odeur émanant des appartements d’Oxford était de nature chimique. Elle a dit: «Je sais ce que ça sent quand vous entrez dans un bâtiment avec un cadavre ou un corps en décomposition. Ce n’était pas ça. C’était une odeur très chimique.

