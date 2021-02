Après que certaines de ses propres vidéos aient été tirées par YouTube, le journaliste progressiste Jordan Chariton a changé d’avis sur la répression de Big Tech contre les contenus extrémistes, affirmant que c’était un prétexte pour purger toutes les opinions alternatives.

Dans une série de tweets, le célèbre expert et co-fondateur de Status Coup News a révélé que des images des émeutes du 6 janvier au Capitole avaient été retirées de sa chaîne YouTube, apparemment pour avoir violé les politiques de la plate-forme contre « Spam et pratiques trompeuses. » La suppression de la vidéo fait suite à un incident similaire au cours duquel une diffusion en direct d’un rassemblement de droite organisé plusieurs jours avant l’investiture de Joe Biden a été supprimée par YouTube pour des violations présumées de la politique, a déclaré Chariton.

Le journaliste a annoncé mercredi qu’il avait changé sa position sur la police d’Internet pour des opinions « extrémistes » et de la désinformation. Il a regretté d’avoir tweeté plus tôt que tout média qui avait poussé la fraude électorale de 2020 « conspiration » devrait être déplatformée, affirmant avoir contribué à inciter à la violence dans la capitale début janvier.

«Avec le temps de réfléchir et en voyant l’assaut de la censure de la Silicon Valley, je regrette ce tweet rédigé en [the] chaleur du moment, » a écrit le journaliste progressiste. « Si certains réseaux câblés / YouTube induisent en erreur le public avec des allégations malhonnêtes sans preuves réelles, ils ne devraient pas être ciblés. »

THREAD: Avec le temps de réfléchir et en voyant l’assaut de la censure de la Silicon Valley, je regrette ce tweet fait dans le feu de l’action. Si certains points de vente du câble / YouTube induisent en erreur le public avec des allégations malhonnêtes manquant de preuves réelles, ils ne devraient pas être ciblés … https: //t.co/h2eWsVLIQq – Jordanie (@JordanChariton) 3 février 2021

Il a souligné qu’au cours des derniers jours, d’autres chaînes YouTube progressives ont également été ciblées et démonétisées.

.@theProgSoapbox a été touché dans le balayage de la démonétisation ENTIER CANAL par @Youtube, comme tant d’autres ces derniers jours. Cela est venu sans avertissement et sans raison. @TeamYouTube – les créateurs méritent une explication et cette décision doit être immédiatement annulée. https://t.co/fFCAp5wkHi – Jordanie (@JordanChariton) 4 février 2021

Dans une interview en direct avec Lee Camp, animateur de RT’s Expurgé ce soir, Chariton a souligné que les vidéos de l’émeute du Capitole et d’autres manifestations ne « avance » les allégations de fraude électorale, mais couvrent simplement les principaux événements d’actualité. Il a dit à Camp que YouTube utilisait son « purge » des canaux de droite comme « couverture » à « se débarrasser de » un contenu qui prône tous les points de vue alternatifs, comme un contenu progressiste qui plaide en faveur de la santé universelle ou qui critique la politique étrangère des États-Unis.

Il a noté que le « historique » Des images de l’émeute du Capitole publiées sur sa chaîne avaient été captées par de grands diffuseurs tels que CNN et NBC, mais YouTube a curieusement laissé leurs versions des vidéos intactes.

Chariton a en outre déclaré qu’il ne voyait pas comment les géants de la Big Tech pourraient prétendre qu’ils essayaient de protéger les utilisateurs contre les contenus potentiellement nuisibles, observant qu’aucun média n’a jamais été censuré ou puni pour avoir relayé les mensonges qui ont conduit à l’invasion de l’Irak en 2003. Comme exemple plus récent, l’expert progressiste a plaisanté en disant que d’innombrables cellules cérébrales avaient été « tué » en démystifiant des histoires de collusion avec la Russie, mais que YouTube n’a pas effacé ce contenu de sa plate-forme.

Bien que beaucoup aient applaudi la répression de Big Tech contre le contenu « extrémiste » après l’émeute du Capitole, la police de la pensée a déjà montré des signes de retour de flamme sur les gauchistes. Le mois dernier, le Socialist Workers Party du Royaume-Uni a été temporairement rayé de Facebook. Le groupe socialiste faisait partie des dizaines de milliers de comptes qui ont été supprimés de Facebook et de sa filiale Instagram ces derniers mois. Quelque 37000 pages et groupes Facebook ont ​​été supprimés entre août 2020 et 12 janvier 2021 dans le cadre de la croisade de la plateforme contre ce qu’elle appelle «Mouvements sociaux militarisés».

