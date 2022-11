Le journaliste pakistanais Arshad Sharif abattu au Kenya a été victime d’un “assassinat ciblé”, selon le ministre de l’Intérieur | Nouvelles du monde

Un journaliste pakistanais abattu le mois dernier a été victime d’un “assassinat ciblé”, a déclaré le ministre de l’Intérieur du pays.

Arshad Sharif, un critique virulent de l’armée pakistanaise, est mort près de Nairobi, la capitale kényane, après que sa voiture a été abattue par la police le 23 octobre.

Rana Sanaullah, ministre de l’Intérieur, a déclaré: “La mort d’Arshad Sharif n’est pas un cas d’erreur d’identité – je peux le dire, et, d’après les preuves dont nous disposons jusqu’à présent, cette prima facie est un meurtre ciblé.

“Nous devons encore obtenir plus [evidence] pour confirmer tout cela… et nous avons demandé au gouvernement kenyan plus de données.”

Un premier rapport de police a déclaré que sa mort était un cas d ‘”erreur d’identité”, mais un récit contradictoire ultérieur d’agents a affirmé que son véhicule avait traversé un barrage routier et que les agents qui avaient tiré les coups de feu recherchaient des voleurs de voitures à l’époque.

L’homme de 49 ans était un partisan clé de Imran Khanqui a été évincé de son poste de Premier ministre du Pakistan en avril.

On ne sait pas quand il s’est rendu au Kenya, mais il a quitté le Pakistan en août après s’être plaint d’avoir été harcelé.

Son avocat a déclaré qu’il avait déjà passé du temps aux Émirats arabes unis, d’où les autorités pakistanaises ont demandé son extradition.

Après sa mort, M. Khan a affirmé qu’il était au courant d’un complot visant à tuer M. Arshad et qu’il lui avait conseillé de fuir le pays.

Des milliers de personnes en deuil ont assisté à ses funérailles à Islamabad et les circonstances de sa mort ont suscité de nombreuses protestations.

Image:

Personnes en deuil aux funérailles de M. Sharif à Islamabad



Fait face à des accusations de sédition

Il faisait face à d’éventuelles accusations de sédition dans son pays d’origine après l’interdiction de son émission de télévision pour des allégations selon lesquelles l’armée était impliquée dans l’éviction de M. Khan.

Sa mort survient après l’arrestation de neuf policiers kényans en lien avec la disparition de deux Indiens et de leur chauffeur en juillet.

Des inquiétudes ont été exprimées à l’échelle internationale au sujet de l’unité des services spéciaux de la police kenyane, officiellement dissoute, qui a été accusée d’exécutions extrajudiciaires et de torture.