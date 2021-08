« Le journaliste n’a pas été invité ! Un média s’est moqué de l’histoire tordue du maire de DC brisant ses propres directives de masque lors d’une fête de mariage – RT USA News

Le magazine Washingtonian a lancé une vague de moqueries après avoir rapporté que le journaliste qui a publié des photos du maire de DC, Muriel Bowser, brisant les directives de masquage n’était – de manière choquante – pas invité à l’événement.

Le maire a fait face à un contrecoup au cours du week-end après que les photos – prises pour un rapport du Washington Examiner par Tiana Lowe – aient fait surface et l’aient montrée, sans masque, assistant à un mariage, malgré les nouvelles directives de la ville qu’elle avait promues.

Bowser avait également pris des photos sans masque lors d’une célébration d’anniversaire peu de temps après avoir annoncé les nouvelles directives sur les masques en réponse à l’augmentation des cas de Covid-19.

Lorsqu’elle a été rencontrée par le Washington Examiner, le maire Bowser a confirmé qu’elle avait officié le mariage en salle sans masque, mais lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle violait son propre mandat de masque, sa suite de sécurité l’a rapidement escortée. https://t.co/hY0Ji2zqnjpic.twitter.com/xozhIupSin – Tiana Lowe (@TianaTheFirst) 1er août 2021

La nouvelle directive sur les masques pour la ville recommande le masquage à l’intérieur, quel que soit le statut vaccinal.





Aussi sur rt.com

Pas encore! Le maire de Washington DC repéré sans masque lors d’une fête de mariage après l’entrée en vigueur de son mandat de masque d’intérieur







Plusieurs médias ont été accusés de couvrir le maire, y compris le Washingtonian qui a été fortement critiqué pour un « mettre à jour » à leur histoire qui indiquait simplement que Lowe n’avait pas été officiellement invité au mariage, un fait que de nombreux critiques ont rapidement dit était déjà évident et sans rapport avec le scandale réel.

Certains critiques ont offert d’autres exemples de « sans invitation » invités que le Washingtonien voudra peut-être, y compris quelques personnages de films bien-aimés qui se sont également spécialisés dans les mariages fracassants.

Lowe elle-même a répondu à l’histoire en disant qu’elle avait déjà été ouvert sur le fait qu’elle n’avait pas été invitée au mariage.

L’animatrice de CNN, Brianna Keilar, s’est également retrouvée confrontée à un refoulement et à des accusations d’avoir tenté de « faire tourner » une histoire lorsqu’elle a couvert le scandale Bowser lundi.

Dans son segment, elle a défendu le maire en disant que le « noce » une partie du mariage avait eu lieu à l’extérieur, bien que la photo semble avoir été prise à l’intérieur.





Aussi sur rt.com

Le maire de DC provoque l’indignation en posant sans masque pour la photo de Dave Chappelle quelques heures avant l’entrée en vigueur du mandat du masque d’intérieur







Dans un tweet sur le segment, Keilar a déclaré que Bowser « techniquement » respecté le mandat de masque de sa ville parce que c’était un “réception de mariage à l’intérieur.” Comme beaucoup se sont empressés de contrer, elle n’est pas à l’extérieur sur la photo et ne mange ni ne boit activement et elle et les autres ne sont pas masqués.

Si vous êtes un républicain et que vous « violez » les restrictions COVID, vous êtes méchant. Si vous êtes un démocrate, la presse vous demande jusqu’où vous pouvez aller tout en restant bien. https://t.co/AfYP6FBZRP – John Cooper (@thejcoop) 2 août 2021

Il y a une * photographie * du maire Bowser assis à l’intérieur, ne mangeant ni ne buvant activement, autour d’autres personnes non masquées qui ne mangent pas ou ne boivent pas non plus. Le mandat de DC exige un masque lorsqu’il ne mange pas ou ne boit pas activement. Pourquoi courez-vous couvrir le maire ? https://t.co/CFdu8PNLdUpic.twitter.com/Nnauk76LrG – Logan Dobson (@LoganDobson) 2 août 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!