Le journaliste Ivan Safronov écope de 22 ans de prison en Russie pour trahison

RIGA, Lettonie – Un tribunal russe a condamné l’ancien journaliste d’investigation Ivan Safronov à 22 ans de prison pour trahison, une sombre résolution de l’une des poursuites les plus médiatisées d’un journaliste en Russie depuis des années. La peine sévère n’est que le dernier épisode de la répression russe contre les médias et la liberté d’expression qui a fermé presque tous les médias indépendants du pays et implique des réglementations sévères sur la couverture du conflit en cours dans l’Ukraine voisine.

Safronov a été arrêté en juillet 2020 et est depuis en détention provisoire. Les enquêteurs du FSB, le service de renseignement intérieur russe, l’ont accusé d’avoir transmis des secrets d’État à des agents allemands et tchèques entre 2015 et 2017, alors qu’il était reporter militaire et spatial pour le quotidien économique Kommersant. Le procès s’est déroulé à huis clos et les preuves n’ont pas été rendues publiques.

Les partisans de Safronov affirment que le FSB a amplifié les accusations en représailles à son travail journalistique axé sur les transactions secrètes sur le commerce des armes russes et a révélé les mésaventures du ministère de la Défense du pays.

Dans un extrait de la salle d’audience, publié par la chaîne TV Rain, les partisans de Safronov ont applaudi et scandé « Liberté ! » après le prononcé du verdict. “Je t’aime”, a répondu Safronov avant d’être conduit hors de la cage de la salle d’audience.

Un acte d’accusation divulgué, publié par le média d’investigation russe Proekt, suggère que les documents que Safronov aurait obtenus de “personnes ayant accès aux secrets d’État” et transmis aux services de renseignement occidentaux étaient dans le domaine public.

Selon Proekt, Safronov a accepté de contribuer à une publication qui employait son ami, le ressortissant tchèque Martin Larysh, et plus tard pour l’analyste politique Dmitry Voronin qui travaillait pour une société de conseil germano-suisse. Les pièces analytiques que Safronov a envoyées à Larysh et Voronin, que le FSB accuse d’être respectivement des agents tchèques et allemands, ont servi de base à l’acte d’accusation contre lui.

Proekt dit que les informations contenues dans les articles de Safronov étaient déjà disponibles dans Kommersant, un certain nombre de médias russes et internationaux, l’agence de presse d’État RIA Novosti et le site Web du ministère russe de la Défense.

Le rapport note également qu’au cours de l’enquête préliminaire, Safronov a demandé en vain que les procureurs lui permettent d’accéder à un ordinateur afin qu’il puisse extraire les informations prétendument classifiées à partir de sources en ligne.

“Il est clair pour nous que la raison de la persécution d’Ivan Safronov n’est pas la” trahison “, qui n’est étayée par rien, mais c’est son travail journalistique et les articles qu’il a publiés sans tenir compte de l’avis du ministère de la Défense et de la Russie. autorités », a déclaré le journal d’investigation russe Kholod, dans une lettre appelant les autorités russes à libérer le journaliste.

L’accusation avait initialement requis 24 ans de prison, à peine un an avant la peine maximale. L’avocat de Safronov, Yevgeny Smirnov, a déclaré la semaine dernière que quelques instants avant d’annoncer leur demande de condamnation, le procureur s’est tourné vers le journaliste et lui a proposé un marché : s’il plaidait coupable, la peine serait réduite de moitié. Safronov a refusé.

La carrière de Safronov à Kommersant a duré une décennie. Il a d’abord rejoint le journal en tant que stagiaire, mais a rapidement gravi les échelons et est devenu l’un des correspondants russes les plus en vue couvrant les industries de la défense et de l’espace. Son père, également nommé Ivan, travaillait pour le même journal couvrant les affaires militaires et est mort dans des circonstances mystérieuses après être tombé d’une fenêtre de son immeuble à Moscou.

Les amis et la famille de Safronov ont déclaré à Proekt qu’il recevait régulièrement des offres d’emploi des ministères et des entreprises d’État – souvent les mêmes qu’il couvrait – mais qu’il les avait refusées pour s’en tenir au journalisme.

En 2019, Safronov a quitté Kommersant après un scoop sur la démission prochaine du président du parlement russe, une fuite apparente qui a provoqué la colère des responsables qui ont ensuite fait pression sur le journal pour qu’il licencie le journaliste. Safronov a ensuite travaillé comme conseiller du chef de la société spatiale russe Roscosmos pendant quelques mois avant son arrestation.

Les cas de trahison d’État sont rares en Russie, mais ils sont de plus en plus considérés comme un moyen pour les services de sécurité de faire pression sur les journalistes, les scientifiques et d’autres personnes effectuant des recherches sur des questions gouvernementales sensibles. Les procès se déroulent toujours à huis clos et les motifs des poursuites sont rarement rendus publics.

Ivan Pavlov, qui représentait Safronov jusqu’à ce que les autorités russes l’accusent d’avoir divulgué des détails d’une enquête préliminaire et l’aient forcé à fuir le pays, s’était autrefois spécialisé dans la défense d’affaires d’espionnage et de trahison.

Dans un rapport de 2018, il écrivait : « Il y a de plus en plus de cas « d’espionnage » en Russie chaque année, mais on en sait très peu à leur sujet, et lorsque des informations sortent, cela soulève des doutes importants.

“[Charges] destinés à punir les agents du renseignement étranger sont appliqués aux femmes au foyer, aux vendeuses, aux scientifiques et aux retraités », a déclaré Pavlov à l’époque. “De tels cas font l’objet d’enquêtes et sont examinés sous le voile du secret, ce qui permet aux agents des forces de l’ordre de violer facilement les droits de l’accusé et d’inventer généralement des cas à l’improviste, pour le spectacle. Nous avons essayé de lever ce voile.

Un autre avocat de Safronov, Dmitri Talantov, qui a succédé à Pavlov, a été arrêté pour des accusations en vertu des « lois sur les fausses informations » russes et risque jusqu’à 10 ans de prison.

Dans une autre étape sombre pour les médias russes, l’un des derniers médias russes indépendants, Novaya Gazeta, a été officiellement déchu de sa licence de média lundi, rendant impossible pour le journal d’opérer légalement à l’intérieur du pays.

Novaya Gazeta, un média d’investigation clé créé en 1993 et ​​édité par le prix Nobel Dmitry Muratov, a cessé ses activités en mars peu après le début de la guerre en Ukraine après avoir reçu des avertissements du régulateur russe des technologies et des communications.