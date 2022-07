Le journaliste guatémaltèque José Rubén Zamora arrêté dans le cadre d’une répression politique

Commentez cette histoire Commentaire

Un journaliste guatémaltèque primé a entamé une grève de la faim pour protester contre son arrestation par les autorités au milieu des signes croissants de répression de la dissidence politique dans le pays. José Rubén Zamora a été arrêté vendredi soir à son domicile de la ville de Guatemala dans le cadre d’une enquête sur des allégations de blanchiment d’argent, de chantage et de trafic d’influence, selon procureurs. Zamora a dénoncé les accusations portées contre lui comme un complot, décrivant son arrestation comme une « persécution politique ».

Zamora est président et fondateur du journal elPeriódico, qui a fait état de soupçons de corruption au sein de l’administration du président Alejandro Giammattei, y compris au sein du bureau du procureur.

Dans une vidéo publié sur Twitter Samedi, Zamora a annoncé qu’il entamerait une grève de la faim pour protester contre sa détention. Les autorités ont également perquisitionné le siège de son journal.

Dans un article séparé, elPeriódico a déclaré qu’il ne serait pas réduit au silence malgré ce qu’il a qualifié d’attaques, de persécutions et de menaces “constantes” contre le journal et son président. “Nous avons toujours cru à la liberté d’expression et travaillé pour contrôler le pouvoir par le journalisme, contre vents et marées”, écrit le journal. a écrit.

L’arrestation de Zamora a été condamnée par des groupes de défense des droits de l’homme et le Comité pour la protection des journalistes basé à New York, qui a décerné à Zamora son prix international de la liberté de la presse en 1995 pour son travail de défense de la liberté de la presse et de lutte contre la censure au Guatemala.

« Les autorités guatémaltèques devraient immédiatement libérer et abandonner toutes les poursuites pénales contre le journaliste José Rubén Zamora, président d’elPeriódico », a déclaré samedi soir le directeur du plaidoyer du CPJ, Gypsy Guillén Kaiser. « La persécution judiciaire contre les journalistes est un mécanisme d’intimidation, et les autorités guatémaltèques doivent mettre un terme à leur campagne d’intimidation et de menace contre la presse.

Dans une vidéo déclarationRafael Curruchiche, qui dirige le bureau anti-impunité au Guatemala, a déclaré que l’arrestation de Zamora “n’a aucun lien en sa qualité de journaliste. Il a déclaré qu’il faisait l’objet d’une enquête concernant “un possible acte de blanchiment d’argent en sa qualité d’homme d’affaires”.

Curruchiche a été placé sur une liste du Département d’État des “acteurs corrompus et antidémocratiques” d’Amérique centrale au début du mois. Le rapport américain accuse Curruchiche d’entraver les enquêtes sur des actes de corruption “en perturbant des affaires de corruption très médiatisées contre des responsables gouvernementaux”.

Une juge anti-corruption fuit le Guatemala malgré les efforts américains pour la protéger

Plusieurs autres hauts responsables guatémaltèques, dont le procureur général María Consuelo Porras, ont été inscrits sur la liste l’année dernière. En mai, le département d’État a annoncé des sanctions supplémentaires à son encontre pour des allégations d’« implication dans une corruption importante ».

En mars, l’un des juges les plus importants du Guatemala et un allié clé des États-Unis dans la lutte contre la corruption a démissionné et a fui le pays, signe inquiétant de la détérioration de son système judiciaire.

L’administration Biden a déclaré que le renforcement des programmes de lutte contre la corruption et l’amélioration de la gouvernance en Amérique centrale sont essentiels pour dissuader la migration illégale, et a accusé de corruption de hauts responsables et des politiciens au Salvador, au Guatemala et au Honduras.

Le Guatemala n’est pas le seul gouvernement d’Amérique centrale à sévir contre les journalistes. Au Honduras, la journaliste Sonia Pérez fait face à des accusations criminelles pour sa couverture des expulsions policières d’Autochtones, selon le CPJ. Au Salvador, les autorités ont effectivement criminalisé les reportages sur les gangs, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux droits humains au milieu d’une vague d’arrestations souvent effectuées avec très peu de preuves.