Le journaliste en chef du Sun décroche le meilleur gong de l’industrie pour une série de scoops époustouflants

Hier, le journaliste en chef de THE SUN a ramassé un gong de l’industrie pour une série de boules époustouflantes.

Tom Wells a remporté le prix du journaliste de l’année aux Society of Editors Press Awards.

Ses exclusivités incluent le dîner enfreignant les règles de Jeremy Corbyn et les procureurs américains demandant à interroger le prince Andrew sur le scandale Jeffrey Epstein.

The Sun a également remporté le supplément spécial de l’année pour « The Ripper – A Life of Evil ».

Les juges l’ont félicité pour avoir mis la question de la violence à l’égard des femmes au premier plan.

Notre rédacteur en chef adjoint Clemmie Moodie a été hautement félicité dans la catégorie Showbiz Reporter, tout comme le rédacteur en chef Oliver Harvey dans la catégorie Feature Reporter.

Dans la catégorie Scoop of the Year, les juges ont vivement félicité nos révélations «Megxit» selon lesquelles Harry et Meghan prévoyaient de quitter le Royaume-Uni.