Le journaliste du WSJ, faussement emprisonné, Evan Gershkovich, se voit ENCORE refuser sa liberté alors qu’il fait face aux accusations d’espionnage forgées de toutes pièces par Poutine

Le journaliste du WALL Street Journal, Evan Gershkovich, s’est vu une nouvelle fois refuser son appel à la liberté après avoir été incarcéré pour de fausses accusations d’espionnage.

L’Américain de 31 ans restera désormais détenu dans une prison bien connue de Moscou jusqu’à la fin de l’automne au moins.

Gershkovich photographié au tribunal aujourd’hui alors que son appel pour la liberté a été rejeté Crédit : EPA

Le journaliste emprisonné affiche un sourire courageux derrière sa cage de verre Crédit : EPA

Le journaliste avait fait appel de la décision d’un juge du tribunal de Moscou de prolonger sa détention provisoire jusqu’à fin novembre.

Mais aujourd’hui, le juge a rejeté sa demande de liberté.

« La décision du tribunal de Lefortovo de Moscou reste inchangée, l’appel n’est pas satisfait », a déclaré le juge lors d’une audience à huis clos en présence de responsables de l’ambassade américaine.

Il va désormais souffrir derrière les barreaux de la célèbre prison de Lefortovo jusqu’au 30 novembre au moins.

Gershkovich a courageusement souri derrière la cage de verre de l’accusé, vêtu d’une chemise bleue et d’un t-shirt blanc, à l’annonce de la décision.

Le journaliste a été arrêté par le Service fédéral de sécurité (FSB) le 29 mars à Ekaterinbourg, dans l’Oural, sur la base de fausses accusations d’espionnage.

Washington a qualifié les accusations de « ridicules » et le président Joe Biden a déclaré que la détention de Gershkovich était « totalement illégale ».

Le WSJ nie les accusations et a demandé sa libération immédiate, tout comme sa famille.

Les responsables russes n’ont encore fourni publiquement aucune preuve pour étayer leurs allégations.

Aucune date n’a été officiellement fixée pour son procès, mais les espions de Poutine continuent de prolonger sa détention, qui atteint aujourd’hui 195 jours.

La détention provisoire du correspondant du WSJ à Moscou devait initialement expirer le 29 mai, mais les appels en faveur de sa libération ont été rejetés à plusieurs reprises.

Cette expiration a été repoussée au 30 août, puis prolongée jusqu’à fin novembre.

Il a échoué lors de deux appels précédents, en avril et juin.

En vertu du droit pénal de Moscou, l’homme de 31 ans pourrait faire face à une prolongation de sa détention provisoire pouvant aller jusqu’à 12 mois.

L’arrestation d’Evan par Poutine a déjà été qualifiée d’« acte lâche » au niveau international, alors que le despote tente désespérément d’échapper à ses responsabilités dans sa guerre en Ukraine.

Son arrestation a marqué une répression de plus en plus féroce contre la liberté des médias en Russie.

C’est la première fois que la Russie engage une affaire d’espionnage contre un journaliste étranger depuis la fin de la guerre froide, et il risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans s’il est reconnu coupable.

Ses employeurs ont qualifié cette arrestation d' »affront brutal à la presse libre » qui « devrait susciter l’indignation de tous les peuples et gouvernements libres du monde entier ».

« Aucun journaliste ne devrait jamais être arrêté simplement pour avoir fait son travail », a ajouté le Journal.

Washington a déclaré à plusieurs reprises que les accusations portées contre Gershkovich étaient fausses et sans fondement et a exigé sa libération immédiate.

Ils ont déploré sa « détention injustifiée » comme une méthode de « diplomatie des otages » destinée à donner à la Russie un poids à la table des négociations à un moment où les relations entre les deux pays ont plongé à leur plus bas niveau depuis plus de 60 ans.

Des responsables américains ont déclaré en juillet qu’il n’y avait toujours pas de « voie » claire pour le ramener chez lui, malgré des discussions à haut niveau.

