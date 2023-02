Le journaliste du Kerala Siddique Kappan quitte la prison après plus de 2 ans

Siddique Kappan, un journaliste du Kerala qui a été arrêté dans l’Uttar Pradesh pour terrorisme, sera libéré aujourd’hui. Un tribunal spécial de Lucknow a signé son ordonnance de libération aujourd’hui, plus d’un mois après avoir obtenu une caution dans les deux affaires contre lui.

M. Kappan devait sortir hier soir, mais il n’a pas pu être libéré car le juge du Tribunal spécial pour la prévention du blanchiment d’argent était occupé par une élection au conseil du barreau.

Siddique Kappan a été arrêté en octobre 2020 alors qu’il se rendait à Hathras pour rendre compte du viol collectif présumé et de la mort d’une femme de 20 ans appartenant à des castes répertoriées, qui a déclenché l’indignation dans tout le pays. La police a déclaré qu’il s’y rendait pour créer des troubles.

Il a été accusé de sédition et inculpé en vertu de la stricte loi antiterroriste UAPA. En février 2022, la Direction de l’application de la loi a déposé une plainte pour blanchiment d’argent contre lui, l’accusant d’avoir reçu de l’argent du Front populaire interdit de l’Inde.

En septembre de l’année dernière, il a été libéré sous caution dans l’affaire du terrorisme et en décembre dans l’affaire du blanchiment d’argent. Mais sa libération a été retardée en raison de multiples défaillances bureaucratiques.

La police a affirmé que Siddique Kappan et d’autres personnes arrêtées avec lui étaient membres du Front populaire indien interdit et de son aile étudiante, le Campus Front of India. M. Kappan a nié toute implication dans des actes de terrorisme ou de financement. Il a dit qu’il était en route pour Hathras pour un travail de journaliste.