Le journaliste de longue date du département d’État de l’AP, George Gedda, décède à 82 ans

WASHINGTON (AP) – George Gedda, un vétéran de l’Associated Press, dont la couverture du Département d’État et des relations internationales s’est étendue sur plus de quatre décennies et a joué un rôle majeur dans l’explication de la politique étrangère américaine au public américain, du Vietnam à Cuba, en Afghanistan et Irak, est mort. Il avait 82 ans.

Gedda était également l’auteur de trois livres, dont un sur son temps en tant que correspondant diplomatique de l’AP, un sur la révolution communiste à Cuba et un sur son premier amour, le baseball. Il est décédé dimanche alors qu’il était en soins palliatifs à Altamonte Springs, en Floride, a déclaré Ellen James Martin, son ancienne partenaire de 14 ans. La cause était le cancer de la vessie, dit-elle.

Gedda avait pris sa retraite dans le centre de la Floride en 2007 après une carrière de 41 ans à l’AP, dont la plupart à Washington, commençant sous l’administration de Lyndon Johnson et ne se terminant que lorsque George W. Bush était président.

Pendant son séjour à Washington, Gedda a couvert tous les secrétaires d’État, de Dean Rusk à Condoleezza Rice, se taillant une niche en tant qu’expert de l’Amérique latine et de Cuba.

« Vous êtes un professionnel de premier ordre et un modèle pour beaucoup de ceux qui vous suivront », a déclaré Rice dans une note manuscrite à Gedda à l’occasion de sa retraite. Rice a déclaré qu’il avait eu une « carrière exceptionnelle au service du principe fondateur de notre nation – une presse libre ».

Feu Colin Powell, le prédécesseur de Rice au poste de secrétaire d’État, avait également de bons souvenirs de Gedda. « Vous avez joué un rôle inestimable en aidant le peuple américain à comprendre les problèmes du jour », a écrit Powell. « Jouer au ballon! »

Depuis son perchoir au Département d’État, Gedda, à la voix douce et toujours polie et patiente, s’est fait un partenaire inestimable pour les autres journalistes et concurrents de l’AP, y compris son collègue et collègue souvent irascible, le regretté et légendaire correspondant diplomatique de l’AP Barry Schweid.

« Pendant plus de 30 ans, George Gedda et moi avons travaillé harmonieusement et efficacement ensemble au Département d’État couvrant le monde pour l’AP », a déclaré Schweid lorsque Gedda a pris sa retraite. «Il en savait tout simplement plus que quiconque sur les problèmes. Et une grande partie de ce qu’il savait était stockée dans son esprit, une banque de connaissances à laquelle je me suis retrouvé à faire appel régulièrement, en particulier dans des situations de pression.

« Aucun membre du corps de presse du département d’État n’a été plus respecté », a déclaré Schweid, décédé en 2015. « Aucun collègue de l’AP n’a été plus altruiste dans le partage d’informations et la charge de travail. Il était tout simplement le meilleur.

D’autres avaient des souvenirs similaires.

« En tant que collègue, George était un vrai gentleman et un superbe correspondant », a déclaré Andrea Mitchell, correspondante et présentatrice de longue date de NBC News. « En tant que jeune correspondant, il a été un mentor patient pour moi et très accueillant quand j’étais un nouveau venu dans le rythme. »

« George était un professionnel accompli de l’AP », a déclaré Jamie Rubin, qui a été porte-parole du département d’État sous l’administration Clinton, lorsque Madeleine Albright était la plus haute diplomate du pays. « Je me souviens très bien que j’ai dit quelque chose de brillant ou pas si brillant qu’il l’a toujours parfaitement compris. Il rapportait toujours les faits sans crainte ni faveur. C’était aussi un excellent compagnon de voyage.

Shaun Tandon, l’actuel président de l’Association des correspondants du département d’État, a déclaré dimanche: «Pour beaucoup d’entre nous qui ont grandi en aspirant à couvrir le département d’État, George a établi le modèle – toujours diplomatique, mais aussi imperturbable et avec une profondeur de connaissances inégalée. La presse du département d’État d’aujourd’hui a une dette de gratitude envers George pour avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui – des professionnels dédiés à une couverture complète et rigoureuse de la politique étrangère américaine. Son héritage perdure. »

Originaire de Valley Spring, New York, et diplômé en 1962 de la Southern Methodist University, Gedda a commencé avec l’AP à New York en 1965 après un passage de deux ans avec le Peace Corps au Venezuela. Il a ensuite rejoint le bureau de l’AP Statehouse à Richmond, en Virginie, où il a passé deux ans à vouloir couvrir le sport avant d’être promu et de retourner brièvement au siège de l’AP sur le bureau international.

En septembre 1968, alors que la nation était encore secouée par les séquelles des assassinats de Martin Luther King Jr. et de Robert F. Kennedy, Gedda fut transféré au bureau de l’AP à Washington, où il passa le reste de sa carrière à se concentrer souvent sur l’hémisphère occidental. affaires.

Gedda a effectué 31 voyages à Cuba, dont la plupart rapportaient des visites pour l’AP à partir de 1974. Il a joué un rôle déterminant dans la création par l’agence de son premier bureau à La Havane depuis les années 1960 en 1999, et a utilisé ces expériences comme base pour son livre de 2011. « Cuba : la révolution audacieuse. »

Cuba, rappelle-t-il dans la préface de son livre, a fait la plus grande impression des 87 pays qu’il a visités tout en couvrant divers secrétaires d’État.

« À un moment donné au cours de mes voyages en tant que correspondant diplomatique, j’ai conclu qu’aucun pays n’était peut-être plus intéressant que Cuba », a-t-il écrit. « Tous les pays ont leurs particularités, leurs charmes et leurs aspérités, mais pour moi, Cuba était dans une classe à part. »

En 2014, Gedda a publié un mémoire de son temps en tant que correspondant diplomatique dans un livre intitulé « Le département d’État – Plus que de la diplomatie: les personnalités, les batailles de territoire, les zones de danger pour les diplomates, les dates exotiques, les personnes nommées par erreur, les rires – Et, Malheureusement, l’homicide occasionnel », qui mêlait humour et aperçus pointus de la conduite de la politique étrangère américaine et de ses personnages souvent étranges.

Mais, son premier livre, publié en 2009, était consacré à sa principale passion non professionnelle – le baseball – un amour qui a commencé à l’âge de six ans à Long Island pour les Dodgers de Brooklyn. « Dominican Connection: Talent from the Tropics Changes Face of National Pastime » a exploré le succès inhabituel que les athlètes de la République dominicaine ont eu dans la Ligue majeure de baseball.

Gedda laisse dans le deuil ses filles Sara Gedda de Sorrente, en Floride, et Deborah Gedda Force de Port St. Lucie, en Floride.

Matthew Lee, l’Associated Press