Le journaliste de la BBC Girmay Gebru arrêté par l’armée

On ne sait pas pourquoi Girmay Gebru de la BBC a été arrêté

Le journaliste de la BBC dans la région du Tigray, en Éthiopie, a été arrêté par l’armée.

Des témoins disent que Girmay Gebru, qui travaille pour BBC Tigrinya, a été emmené avec quatre autres personnes dans un café de la capitale régionale, Mekelle.

M. Girmay aurait été emmené dans un camp militaire à Mekelle.

La BBC n’a pas encore établi la raison de sa détention, mais a exprimé sa préoccupation aux autorités éthiopiennes.

Un journaliste local, Tamirat Yemane, et deux traducteurs – Alula Akalu et Fitsum Berhane, qui travaillaient respectivement pour le Financial Times et l’agence de presse AFP – ont également été arrêtés ces derniers jours.

Le gouvernement éthiopien combat les forces rebelles au Tigré depuis novembre. Après des mois de black-out efficace des médias depuis le début du conflit au Tigray, le gouvernement a autorisé la semaine dernière à accéder à certaines organisations médiatiques internationales.

L’AFP et le Financial Times avaient tous deux reçu l’autorisation de couvrir le conflit.

Des témoins oculaires ont déclaré à la BBC que l’opération de détention de M. Girmay avait été menée par des soldats en uniforme militaire.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « Nous avons exprimé notre inquiétude aux autorités éthiopiennes et attendons leur réponse ».

Les combats se poursuivent au Tigré malgré la déclaration de victoire du gouvernement sur le Front de libération du peuple du Tigré.

Des centaines de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers déplacées.

La communauté internationale s’inquiète de la multiplication des informations faisant état d’atrocités commises par toutes les parties et de l’aggravation de la crise humanitaire, selon des correspondants.

Un responsable du parti au pouvoir éthiopien a récemment averti que des mesures seraient prises contre des personnes qui, selon eux, « induisent en erreur les médias internationaux ».

En savoir plus sur le conflit du Tigray: