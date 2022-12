Le journaliste de football Grant Wahl est décédé d’un anévrisme de l’aorte non détecté

Grant Wahl est décédé d’un anévrisme au cœur alors qu’il couvrait un match de Coupe du monde le week-end dernier, selon une autopsie du célèbre écrivain de football américain.

L’épouse de Wahl, le Dr Celine Gounder, a déclaré mercredi qu’une autopsie avait été réalisée par le bureau du médecin légiste de New York.

“Grant est décédée de la rupture d’un anévrisme de l’aorte ascendante à croissance lente et non détecté avec hémopéricarde”, a-t-elle écrit sur la newsletter Substack de son mari; l’hémopéricarde fait référence au sang dans le sac qui entoure le cœur.

“La pression thoracique qu’il a subie peu de temps avant sa mort peut avoir représenté les premiers symptômes. Aucune quantité de RCR ou de chocs ne l’aurait sauvé. Sa mort n’était pas liée au COVID. Sa mort n’était pas liée au statut vaccinal. Il n’y avait rien de néfaste dans sa mort .”

Wahl, qui avait 49 ans, a été frappé dans la tribune médiatique du Lusail Iconic Stadium au Qatar tôt samedi pendant la prolongation du match de quart de finale de l’Argentine contre les Pays-Bas.

Les secouristes se sont immédiatement occupés de lui et l’ont soigné pendant 20 à 30 minutes avant de l’emmener sur une civière, ont déclaré des journalistes à proximité.

Son corps a été transporté à New York.

“Cette transition a été gérée avec le plus grand soin et la plus grande sensibilité”, a écrit Gounder. “Il s’agissait d’une affaire internationale qui nécessitait la coordination de plusieurs agences nationales et internationales, et il y avait une coopération totale de toutes les personnes impliquées. Notre sincère gratitude à toutes les personnes impliquées dans le rapatriement de Grant, en particulier la Maison Blanche, le Département d’État américain, la FIFA, les États-Unis Football et American Airlines.”

Wahl s’était plaint pendant la Coupe du monde de se sentir mal.

“Mon corps s’est finalement effondré. Trois semaines de peu de sommeil, un stress élevé et beaucoup de travail peuvent vous faire ça”, a écrit Wahl le 5 décembre. “Ce qui avait été un rhume au cours des 10 derniers jours s’est transformé en quelque chose de plus sévère le soir du match USA-Pays-Bas, et j’ai pu sentir le haut de ma poitrine prendre un nouveau niveau de pression et d’inconfort.”

Wahl a écrit qu’il avait été testé négatif pour COVID-19 et avait demandé un traitement pour ses symptômes.

“Je suis allé à la clinique médicale du centre principal des médias aujourd’hui, et ils ont dit que j’avais probablement une bronchite. Ils m’ont donné une cure d’antibiotiques et du sirop contre la toux à usage intensif, et je me sens déjà un peu mieux depuis quelques heures seulement. plus tard. Mais quand même : No bueno”, a-t-il écrit.

Wahl a travaillé pour Sports Illustrated de 1996 à 2021, principalement connu pour sa couverture du football et du basket-ball universitaire.

Il a ensuite lancé sa propre newsletter, “Fútbol with Grant Wahl”, et un podcast avec Meadowlark Media.

Wahl a également travaillé pour Fox Sports 2012-19 et a été embauché par CBS Sports en 2021 en tant qu’analyste et consultant éditorial.

Wahl a écrit le livre de 2009 “The Beckham Experiment” après que la star du football anglais David Beckham ait rejoint le LA Galaxy de la Major League Soccer et le livre de 2018 “Masters of Modern Soccer”.

Gounder a déclaré qu’un service commémoratif était prévu.