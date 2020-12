Le journaliste de CNN Andrew Kaczynski et son épouse Rachel Louise Ensign ont été dévastés par la mort de leur petite fille.

Le présentateur de nouvelles américain a révélé que sa fille de neuf mois, nommée Francesca, était décédée la veille de Noël.

La petite avait lutté contre une forme rare de cancer – et les médecins avaient découvert une tumeur sur son cerveau en septembre.

Se rendre sur les réseaux sociaux le jour de Noël pour partager son chagrin et rendre hommage au «bébé curieux et audacieux, dont le sourire illumine les pièces» que lui et sa femme avaient affectueusement surnommé «Bean».







(Image: CNN)



Partageant une photo de son bébé sur Twitter, Andrew a écrit: «Nous sommes navrés de devoir annoncer que notre belle fille Francesca est décédée hier soir dans les bras de sa mère et de son père.

«Il y aura toujours un trou de la taille d’un haricot dans nos cœurs pour elle.

«Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir connu son amour.»









Il a ajouté: « Francesca, nous vous aimons. »

Andrew et sa femme – qui est elle-même reporter pour le Wall Street Journal – ont été accueillis avec un élan d’amour, de soutien et de condoléances.

En septembre, Francesca avait reçu un diagnostic de «tumeur cérébrale rhabdoïde extrêmement rare et très agressive».

Après avoir reçu des milliers de messages, Andrew s’est à nouveau tourné vers les réseaux sociaux pour demander à ses abonnés de faire des dons à une association caritative.

Il a écrit: «Nous sommes très reconnaissants du soutien et de la gentillesse de chacun.

«Au lieu de fleurs, de cadeaux ou de nourriture, nous demandons aux gens de faire un don en l’honneur de Francesca à Team Beans dans le cycle d’hiver PMC, qui fait don de 100% de chaque dollar récolté par un cavalier directement à Dana-Farber.»

Andrew a partagé un lien vers une page de collecte de fonds pour le Dana-Faber Cancer Institute – l’objectif de don de 300 000 $ (224 000 £) se rapprochant rapidement de son objectif.