Le journaliste danois Siddiqui, lauréat du prix Pulitzer de Reuters, tué lors de tirs croisés entre les talibans et les forces de sécurité afghanes

Siddiqui a été tué vendredi après l’éclatement d’un affrontement entre les forces de sécurité afghanes et des membres des talibans, le groupe terroriste tentant de récupérer un marché à Spin Boldak, une ville frontalière du Pakistan dans le sud de l’Afghanistan. Un haut commandant afghan a également perdu la vie dans la bataille.

Le photojournaliste avait déjà reçu une balle dans le bras vendredi. Selon un commandant afghan, Siddiqui se remettait de sa blessure et parlait avec des commerçants locaux lorsque les combats ont repris et que le journaliste a finalement perdu la vie.

Siddiqui avait été déployé en début de semaine pour travailler avec les services spéciaux et couvrir les affrontements entre les forces afghanes et les talibans à Kandahar, dans le sud du pays.

Le journaliste a partagé son travail sur Twitter deux jours seulement avant son décès. Dans un article poignant, le journaliste de Reuters a déclaré qu’il « pouvait sentir la tension dans l’air alors qu’ASF [Afghan Special Forces] s’attendaient à une attaque imminente des talibans.

Je pouvais sentir la tension dans l’air alors qu’ASF s’attendait à une attaque imminente des talibans. Il y a eu des tirs de mitrailleuses sporadiques, mais l’enfer s’est déchaîné lorsque les Humvees ont atteint le point d’extraction. pic.twitter.com/TqnnqiuTUR – Danois Siddiqui (@dansiddiqui) 13 juillet 2021

Le président de Reuters, Michael Friedenberg, et la rédactrice en chef, Alessandra Galloni, ont déclaré qu’ils « recherchent de toute urgence plus d’informations, en collaboration avec les autorités de la région » pour en savoir plus sur les événements entourant la mort du journaliste.



Le Mumbai Press Club a également rendu hommage au journaliste indien, saluant feu Siddiqui comme « le journaliste le plus courageux » en disant que son héritage « laisse une œuvre extraordinaire. »

Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès tragique du photojournaliste primé Danish Siddiqui dans l’exercice de ses fonctions. Le plus courageux des journalistes, danois, laisse derrière lui une œuvre extraordinaire. Les prières et les bons souvenirs sont ce que nous devons nous souvenir de nos chers disparus. pic.twitter.com/slu5k6whqS – Club de presse de Mumbai (@mumbaipressclub) 16 juillet 2021

Le photojournaliste, qui a rejoint Reuters en 2010, a documenté certains événements épuisants de l’histoire récente à travers le monde : de la couverture de la crise des coronavirus en Inde aux pogroms anti-musulmans à Delhi l’année dernière. Siddiqui a reçu le prix Pulitzer, une réalisation prestigieuse pour la couverture journalistique, pour sa documentation sur les musulmans rohingyas en 2018.

Les images saisissantes du danois Siddiqui sur les réfugiés rohingyas, le pogrom de Delhi et la crise de Covid en Inde resteront à jamais gravées dans nos esprits. pic.twitter.com/SMwgmiLNTG – Shalini (@ShaliniNair13) 16 juillet 2021

Spin Boldak, la ville où était stationné le journaliste, a été prise par les forces talibanes mercredi après de violents conflits dans la province de Kandahar.

Les talibans ont récemment affirmé qu’ils contrôlaient 85 % du pays, une affirmation difficile à vérifier. Depuis que les États-Unis ont pris la décision de retirer leurs troupes d’Afghanistan d’ici le 31 août après deux décennies d’implication, le Pentagone surveille la situation avec « profonde préoccupation » alors que le groupe terroriste gagne de plus en plus de territoire dans le pays déchiré par la guerre.

