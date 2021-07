Un journaliste spécialisé dans le crime TOP est décédé après avoir été abattu de cinq balles lors d’une attaque effrontée de « vengeance » à Amsterdam la semaine dernière.

Le journaliste néerlandais primé Peter R de Vries aurait été la cible de gangsters qu’il avait dénoncés.

Le journaliste néerlandais primé Peter R de Vries est décédé après avoir reçu une balle dans un coup présumé de vengeance Crédit : Eyevine

Il est décédé à l’hôpital entouré de ses proches, a révélé sa famille Crédit : AP

RTL, la chaîne néerlandaise pour laquelle il travaillait régulièrement, a cité une déclaration familiale selon laquelle Peter s’est battu jusqu’au bout, mais n’a pas pu gagner la bataille.

La déclaration a révélé que l’homme de 64 ans est décédé entouré de ses proches.

« Peter a vécu par sa conviction : à genoux, ce n’est pas un moyen d’être libre », peut-on lire.

« Nous sommes incroyablement fiers de lui et en même temps inconsolables.

De Vries, qui a été largement salué pour ses reportages intrépides sur la pègre néerlandaise, a été pris pour cible le 6 juillet après avoir fait l’une de ses apparitions régulières dans une émission télévisée d’actualité.

Il a reçu une balle dans la tête dans une rue près d’une grande place publique à Amsterdam

La police a par la suite arrêté deux suspects, un Polonais de 35 ans et un Néerlandais de 21 ans, après une course-poursuite sur autoroute.

De Vries, qui s’est d’abord fait connaître pour son reportage sur l’enlèvement du millionnaire de Heineken Freddy Heineken en 1983, avait récemment été impliqué dans une affaire judiciaire contre l’un des barons de la drogue les plus recherchés du pays.

La maire d’Amsterdam, Femke Halsema, avait déclaré à l’époque : « Peter R. de Vries est pour nous tous un héros national, un journaliste exceptionnellement courageux, cherchant inlassablement la justice.

« Aujourd’hui, la justice dans notre pays semble loin. Un crime brutal et lâche a été commis.

Le ministre néerlandais de la Justice, Ferd Grapperhaus, a refoulé ses larmes en promettant de traduire les criminels en justice – et a averti que la mafia devenait « plus violente et sans scrupules ».

Il a ajouté : « Nous avons affaire à des gens complètement détraqués qui, entre autres, mettent en place des chambres de torture. »

L’homme de 64 ans a reçu une balle dans la tête dans une rue près d’une grande place publique à Amsterdam Crédit : EPA