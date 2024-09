Le journaliste Charles Adler et la directrice d’hôpital Tracy Muggli nommés au Sénat

(Ottawa) Le vétéran de la radio Charles Adler et la directrice générale d’un hôpital de la Saskatchewan Tracy Muggli rejoignent les rangs des sénateurs indépendants du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé samedi ces nominations.

M. Adler est arrivé au Canada en provenance de Hongrie en tant que réfugié à un jeune âge. Il a passé plus de 50 ans en tant qu’animateur de radio et journaliste, selon le communiqué du cabinet du premier ministre.

Le communiqué rappelle que M. Adler, qui représente le Manitoba, a utilisé « ses tribunes pour défendre les droits de la personne et la démocratie canadienne » au cours de sa longue carrière.

Mmoi Muggli est décrit comme une travailleuse sociale autorisée, une ancienne fonctionnaire provinciale dans les secteurs de la santé et des services sociaux et l’actuelle directrice générale de l’hôpital St. Paul à Saskatoon.

Les deux nouveaux sénateurs ont été nommés par la gouverneure générale Mary Simon après avoir été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat qui a été créé en 2016.

Un porte-parole du cabinet du chef conservateur Pierre Poilievre a accusé M. Trudeau de mentir sur la nature indépendante des sénateurs qu’il a choisis, affirmant que « la réalité est que presque toutes les personnes qu’il a nommées sont en fait des sénateurs libéraux ».

« La nomination aujourd’hui de Charles Adler, l’un des plus grands meneurs de claque de Justin Trudeau et l’un des chiens d’attaque anticonservateurs les plus vicieux dans les médias, et de Tracy Muggli, candidate libérale de l’équipe Trudeau et donatrice prolifique du Parti libéral, prouve que M. Trudeau nomme ses amis libéraux pour défendre ses politiques désastreuses », a écrit Sebastian Skamski dans une déclaration envoyée par courriel.

Mmoi Muggli s’est présenté pour les libéraux dans la circonscription de Saskatoon-Grasswood en 2015 et 2019. La circonscription a été remportée à chaque fois par le candidat conservateur.