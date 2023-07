Le journaliste biélorusse Pavel Mazheika risque jusqu’à 6 ans de prison pour ses reportages d’opposition

TALLINN, Estonie – Un journaliste de premier plan a été jugé lundi en Biélorussie, la dernière étape d’une campagne de répression qui dure depuis des années contre des personnalités de l’opposition, des journalistes indépendants et des militants des droits de l’homme.

S’il est reconnu coupable d’avoir aidé des activités extrémistes, Pavel Mazheika, 45 ans, risque jusqu’à six ans de prison pour son travail de couverture de l’opposition politique.

Il est accusé de travailler pour des organes d’information, dont Belsat TV, qui diffuse en biélorusse depuis sa base située en Pologne voisine. Les autorités biélorusses ont qualifié Belsat d’« extrémiste ».

Les journalistes et militants biélorusses sont confrontés à une répression à grande échelle depuis le vote d’août 2020 qui a conféré un sixième mandat au président Alexandre Loukachenko. À la suite de l’élection, qui a été rejetée comme frauduleuse par l’opposition et l’Occident, la Biélorussie a été balayée par des manifestations massives, dont certaines ont attiré plus de 100 000 personnes.

Les autorités ont répondu par une répression brutale. Plus de 35 000 personnes ont été arrêtées, des milliers ont été battues par la police pendant leur garde à vue et des dizaines d’organisations non gouvernementales et de médias indépendants ont été fermés.

Mazheika est derrière les barreaux depuis plus de 10 mois depuis son arrestation le 30 août 2022. Sur les photos de la salle d’audience de l’agence de presse d’État biélorusse Belta, le journaliste avait sensiblement perdu du poids et tournait le dos à la caméra. Mazheika avait précédemment déclaré avoir été roué de coups lors de son arrestation par des agents de sécurité qui ont tenté de lui arracher un œil.

Le journaliste n’est que l’un des 35 travailleurs des médias biélorusses actuellement emprisonnés ou en attente de jugement, selon l’Association biélorusse des journalistes.

Mazheika est jugée dans la ville de Grodno, dans l’ouest de la Biélorussie. Il a comparu sur le banc des accusés aux côtés de l’avocate Yuliya Yurhilevich, accusée de lui avoir donné des informations sur les prisonniers politiques biélorusses.

Yurhilevich, 42 ans, qui a pratiqué le droit pendant près de 18 ans et défendu des militants des droits de l’homme, a été déchue de son permis en février 2022.

Mazheika est une figure bien connue en Biélorussie. En 2002, il a été condamné à deux ans de prison pour « diffamation du président », avant de devenir attaché de presse du candidat à la présidentielle Alyaksandr Milinkevich en 2006.

Mazheika a depuis travaillé pour les principaux organes d’information indépendants en Biélorussie et en Pologne, animant plusieurs émissions et agissant en tant que directeur exécutif de Belsat TV.

La chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya fait partie de ceux qui ont condamné les arrestations de Mazheika et Yurhilevich.

« Une journaliste et avocate bien connue dans le box des accusés est le verdict contre le régime de Loukachenko, qui déclare extrémiste quiconque n’est pas d’accord avec la dictature », a-t-elle déclaré. « Mazheika est déjà devenu un journaliste légendaire qui paie au prix fort la liberté d’expression ».

Quelque 1 491 prisonniers politiques reconnus sont actuellement derrière les barreaux en Biélorussie, selon le centre des droits de l’homme Viasna.