Le journaliste australien Cheng Lei emprisonné pour violation de l’embargo

La journaliste australienne Cheng Lei a révélé qu’elle avait été détenue en Chine pendant trois ans parce qu’elle avait enfreint un embargo de quelques minutes seulement.

Mme Cheng a atterri en Australie mercredi dernier après avoir passé trois ans en prison à Pékin pendant que les autorités enquêtaient sur son affaire.

Elle a été accusée de « divulgation illégale de secrets de sécurité de l’État chinois à l’étranger », mais Mme Cheng a révélé exactement ce qui a conduit à ces accusations dans une interview avec Sky News.

Au moment de son arrestation, elle travaillait en Chine en tant que présentatrice commerciale du réseau public China Global Television Network (CGTN).

L’intervieweuse Annelise Nielsen a déclaré que les responsables alléguaient que Mme Cheng avait partagé un document. [from your phone].

« Je veux dire, nous parlons d’un briefing gouvernemental avant que vous ne passiez à l’antenne, n’est-ce pas ? » » a déclaré Mme Nielsen.

« Oui », a déclaré Mme Cheng.

« Et l’embargo essentiellement brisé… en quelques minutes… c’est l’accusation portée contre vous ? » » a demandé Mme Nielsen, ce à quoi Mme Cheng a répondu par l’affirmative.

Elle a ensuite expliqué comment elle avait été arrêtée après avoir été invitée à ce qu’elle pensait être une réunion de travail, avant d’être reconduite à son appartement, qui avait été perquisitionné par la police.

«Ils ont essayé de me donner des indices sur l’appartement alors que nous partions, ils m’ont dit ‘coupez l’électricité et l’eau’. Prenez des vêtements. Prenez des articles de toilette », a déclaré Mme Cheng.

« Ils ont dit que tu es sûr que tu ne veux pas quelque chose à manger ? Je me suis donc préparé un sandwich au pain grillé maison avec du fromage et de l’avocat. Et ces trois choses que je n’ai finalement pas eues pendant plus de trois ans.

Mme Cheng a ensuite été placée en résidence de surveillance dans un lieu désigné (RSDL) où, selon elle, les autorités lui ont expliqué la nature de ses actes répréhensibles présumés.

« Le but du RSDL et de tous les discussions et rédactions d’auto-évaluations qui ont suivi est de faire comprendre qu’en Chine, c’est un grand péché, que vous avez blessé la patrie », a déclaré Mme Cheng.

« Et l’autorité de cet État a été érodée à cause de vous. Et ce qui nous semble inoffensif ici, c’est que, je veux dire, je suis sûr que cela ne se limite pas aux embargos, mais que bien d’autres choses n’existent pas en Chine.»

Elle a été gardée dans une petite pièce pendant les six premiers mois de sa détention, et même si les autorités ont affirmé qu’elle avait 15 minutes « d’air frais » chaque jour, cela signifiait simplement qu’une fenêtre avec des rideaux tirés était ouverte pendant 15 minutes.

« On fait ce qu’il faut faire dans ce genre de situation. Et mon objectif était de rentrer chez moi et de retrouver ma famille en un seul morceau », a déclaré Mme Cheng.

Mme Cheng a déclaré qu’elle avait vu ses enfants pour la première fois après être descendue d’un avion à Melbourne mercredi dernier.

« Mes enfants courent après moi et ma mère, qui a beaucoup vieilli ces trois dernières années », a déclaré Mme Cheng, devenue émue.

«Et nous avons tous juste crié et ma mère a pleuré et je me suis accrochée à elle.

« Je pouvais sentir, je pouvais voir qu’elle avait perdu beaucoup de poids à cause du diabète et de ses côtes cassées et qu’elle devait simplement assumer le fardeau mental et physique, et être forte pour moi tout ce temps. »

« Des câlins serrés, des cris de larmes, je tiens mes enfants dans le soleil du printemps », a déclaré Mme Cheng via Twitter (alias X) mercredi soir.

« Les arbres scintillent sous la brise. Je peux voir la totalité du ciel maintenant ! Merci les Australiens.

Mme Neilsen est une ancienne collègue de Lei, qui fait activement campagne pour sa libération depuis trois ans.

