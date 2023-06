Le journaliste américain Evan Gershkovich restera dans la prison russe après avoir perdu son appel

Un tribunal de Moscou a rejeté jeudi un appel du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich et a confirmé une décision antérieure selon laquelle il devrait rester en prison pour espionnage jusqu’à fin août.

Le citoyen américain de 31 ans a été arrêté fin mars lors d’un voyage de reportage. Un tribunal de Moscou a accepté le mois dernier de le maintenir en détention jusqu’au 30 août. Les avocats de la défense avaient contesté cette décision.

Gershkovich, vêtu d’un T-shirt noir et d’un jean bleu clair, avait l’air tendu et faisait les cent pas dans la cage d’un accusé en verre en attendant le début de l’audience au tribunal municipal de Moscou. Avant le début de l’audience, d’autres journalistes présents dans la salle d’audience ont été priés de sortir et les débats se sont déroulés à huis clos.

Les parents de Gershkovich et l’ambassadrice américaine en Russie Lynne Tracy ont assisté à l’audience.

S’adressant ensuite aux journalistes, Tracy a déclaré que « Evan continue de faire preuve d’une force et d’une résilience remarquables dans ces circonstances très difficiles ».

Gershkovich et son employeur ont nié avoir espionné en Russie. Le gouvernement américain l’a déclaré détenu à tort et a exigé sa libération immédiate.

Son arrestation dans la ville d’Ekaterinbourg a secoué les journalistes en Russie, où les autorités n’ont pas détaillé quelles preuves, le cas échéant, elles ont rassemblées pour étayer les accusations d’espionnage.

Lever du jour Alberta8:16Le meilleur ami d’Evan Gershkovich sur la détention du journaliste en Russie Nous sommes accompagnés du journaliste canadien Jeremy Berke. Il est le meilleur ami de l’écrivain du Wall Street Journal Evan Gershkovich, qui a été détenu par le gouvernement russe pour espionnage.

Gershkovich est détenu à la prison de Lefortovo à Moscou, connue pour ses conditions difficiles. Les responsables de l’ambassade des États-Unis ont été autorisés à lui rendre visite une fois, mais les autorités russes ont rejeté deux autres demandes de le voir.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré aux journalistes jeudi que le ministère envisageait une autre demande de visite de l’ambassade.