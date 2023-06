Le journaliste américain Evan Gershkovich restera dans la prison russe après avoir perdu son appel

Un tribunal de Moscou a rejeté jeudi un appel du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich et a confirmé une décision antérieure selon laquelle il devrait rester en prison pour espionnage jusqu’à fin août.

Le citoyen américain de 31 ans a été arrêté fin mars lors d’un voyage de reportage. Un tribunal de Moscou a accepté le mois dernier de le maintenir en détention jusqu’au 30 août. Les avocats de la défense avaient contesté cette décision.

Gershkovich, vêtu d’un T-shirt noir et d’un jean bleu clair, avait l’air tendu et faisait les cent pas dans la cage d’un accusé en verre en attendant le début de l’audience au tribunal municipal de Moscou. Avant le début de l’audience, d’autres journalistes présents dans la salle d’audience ont été priés de sortir et les débats se sont déroulés à huis clos.

Les parents de Gershkovich et l’ambassadrice américaine en Russie Lynne Tracy ont assisté à l’audience.

S’adressant ensuite aux journalistes, Tracy a déclaré qu ‘ »Evan continue de faire preuve d’une force et d’une résilience remarquables dans ces circonstances très difficiles ».

L’ambassadeur américain « extrêmement déçu » par la décision russe sur un journaliste Lynne Tracy loue la « force remarquable » d’Evan Gershkovich face à une arrestation « sans fondement »

Tracy s’est dite « extrêmement déçue » par la décision, réitérant que Gershkovich était « un journaliste innocent » et que les accusations portées contre lui par la Russie étaient sans fondement.

« Une telle diplomatie des otages est inacceptable, et nous appelons la Fédération de Russie à le libérer », a-t-elle déclaré.

Détenu dans une prison notoire

Gershkovich et son employeur ont nié avoir espionné en Russie. Le gouvernement américain l’a déclaré détenu à tort et a exigé sa libération immédiate.

Son arrestation dans la ville d’Ekaterinbourg a secoué les journalistes en Russie, où les autorités n’ont pas détaillé quelles preuves, le cas échéant, elles ont rassemblées pour étayer les accusations d’espionnage.

Gershkovich est détenu à la prison de Lefortovo à Moscou, connue pour ses conditions difficiles. Les responsables de l’ambassade des États-Unis ont été autorisés à lui rendre visite une fois, mais les autorités russes ont rejeté deux autres demandes de le voir.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré aux journalistes jeudi que le ministère envisageait une autre demande de visite de l’ambassade.

Trop tôt pour un échange de prisonniers, selon un responsable russe

Au moins deux citoyens américains arrêtés en Russie ces dernières années – dont la star de la WNBA Brittney Griner – ont été échangés contre des Russes emprisonnés aux États-Unis

Ryabkov a toutefois averti que la possibilité d’un échange dans le cas de Gershkovich « ne pourrait être envisagée qu’après qu’un tribunal aura rendu son verdict ». D’éminents avocats qui ont travaillé sur des affaires d’espionnage ont déclaré à l’Associated Press que l’enquête à elle seule pouvait prendre jusqu’à 18 mois.

Paul Whelan, résident du Michigan, qui détient à la fois la citoyenneté américaine et canadienne, est également toujours détenu par la Russie. Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise et ancien US Marine, a été arrêté fin 2018 et par la suite reconnu coupable d’espionnage.

Gershkovich est le premier journaliste américain à être arrêté pour espionnage en Russie depuis septembre 1986, lorsque Nicholas Daniloff, correspondant à Moscou pour US News and World Report, a été arrêté par le KGB. Daniloff a été libéré sans inculpation 20 jours plus tard dans le cadre d’un échange contre un employé de la mission de l’Union soviétique à l’ONU qui a été arrêté par le FBI, également accusé d’espionnage.