Le journaliste américain Evan Gershkovich comparaît devant le tribunal de Moscou pour faire appel de sa détention prolongée

MOSCOU (AP) – Evan Gershkovich, un journaliste du Wall Street Journal détenu pour espionnage en Russie, a comparu jeudi devant le tribunal pour faire appel de sa détention prolongée.

Le citoyen américain Gershkovich, 31 ans, a été arrêté fin mars lors d’un voyage de reportage. Un tribunal de Moscou a accepté le mois dernier de le maintenir en détention jusqu’au 30 août. Les avocats de la défense ont contesté la décision et le tribunal municipal de Moscou examinait l’appel jeudi.

Gershkovich, vêtu d’un T-shirt noir et d’un jean bleu clair, avait l’air tendu et faisait les cent pas dans la cage d’un accusé en verre en attendant le début de l’audience. Quelques minutes plus tard, d’autres journalistes présents dans la salle d’audience ont été priés de partir et l’audience a commencé à huis clos.

Gershkovich et son employeur ont nié avoir espionné en Russie. Le gouvernement américain l’a déclaré détenu à tort et a exigé sa libération immédiate.

Son arrestation dans la ville d’Ekaterinbourg a secoué les journalistes en Russie, où les autorités n’ont pas détaillé quelles preuves, le cas échéant, elles ont rassemblées pour étayer les accusations d’espionnage.

Gershkovich est détenu à la prison de Lefortovo à Moscou, connue pour ses conditions difficiles. Les responsables de l’ambassade des États-Unis ont été autorisés à lui rendre visite une fois, mais les autorités russes ont rejeté deux autres demandes de le voir.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré aux journalistes jeudi que le ministère envisageait une autre demande de visite de l’ambassade.

