Le journaliste aborigène Stan Grant démissionne de la chaîne australienne

BATHURST, Australie – Un journaliste autochtone de renom démissionne de son poste au sein du radiodiffuseur public australien, invoquant le racisme « ignoble » et « implacable » que lui et sa famille ont subi, en particulier après avoir fait des remarques critiques sur le rôle de la monarchie britannique dans le colonialisme pendant une table ronde sur le couronnement du roi Charles III. Stan Grant est un journaliste de télévision bien connu et très respecté qui anime l’émission « Q+A » de l’Australian Broadcasting Corp., une émission de style hôtel de ville. Dans une tribune publiée vendredi sur le site ABC, il a déclaré qu’il finirait l’émission de ce lundi, « puis s’en va. Pour combien de temps? Je ne sais pas. »

« Sur les réseaux sociaux, ma famille et moi sommes régulièrement moqués ou maltraités », a-t-il écrit. « Ce n’est pas nouveau. Il se passe à peine une semaine sans que je ne sois pris pour cible raciale.

« Ma femme est victime d’abus parce qu’elle est mariée à un homme Wiradjuri », a-t-il ajouté, nommant les peuples autochtones de la partie centrale de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud.

Il a également critiqué le diffuseur pour son manque de soutien.

« J’écris ceci parce que personne à l’ABC – dont les producteurs m’ont invité à participer à leur couverture du couronnement en tant qu’invité – n’a prononcé un seul mot de soutien public », a-t-il écrit. « Aucun dirigeant d’ABC n’a publiquement réfuté les mensonges écrits ou prononcés à mon sujet. Je ne tiens aucun individu responsable; c’est un échec institutionnel.

Grant a déclaré que l’ABC avait déposé une plainte auprès de Twitter pour abus racial le ciblant.

Sa démission intervient à une année charnière pour les relations de l’Australie avec sa population autochtone. La nation se prépare à voter lors d’un référendum constitutionnel qui, s’il réussit, établira une « voix au Parlement » représentative des dirigeants des Premières Nations. L’organisme consulterait les législateurs nationaux sur la politique, mais ses conseils seraient non contraignants.

À bien des égards, les Australiens autochtones sont plus défavorisés que les autres Australiens. Ils ont une espérance de vie moyenne inférieure d’environ huit ans et constituent la population la plus incarcérée au monde. Les enfants autochtones sont 10 fois plus susceptibles d’être pris en charge par l’État.

Grant a reçu une vague d’abus à propos de ses commentaires sur la monarchie lors d’un panel du 6 mai précédant le couronnement, malgré le fait que d’autres panélistes ont également critiqué la monarchie et son rôle continu en tant que chef de l’État australien.

Grant a dit qu’il avait « fait remarquer que la couronne représente l’invasion et le vol de notre terre ».

Ces dernières années, les Australiens ont de plus en plus débattu de la manière dont ils devraient voir le colonialisme britannique. La fête nationale du pays est le 26 janvier, qui marque le débarquement de la première flotte de navires condamnés britanniques en 1788. Mais des dizaines de milliers utilisent également cette date pour les manifestations nationales du « Jour de l’invasion » – soulignant que l’histoire autochtone en Australie remonte à moins 65 000 ans, appelant à ce que la date soit modifiée par sensibilité et à une amélioration du racisme et des désavantages auxquels sont confrontés les peuples autochtones.

« Au nom de la couronne, mon peuple a été séparé dans les missions et les réserves », a écrit Grant. « Des policiers portant le sceau de la couronne ont enlevé des enfants à leurs familles. Sous la couronne, notre peuple a été massacré.

Le panel a été qualifié de « bile » par l’animateur de talk-show radio Ray Hadley, cité dans l’Australian, un journal appartenant à News Corp de la famille Murdoch. Un autre animateur de talk-show radio, Neil Mitchell, aurait déclaré que « quelqu’un dans le ABC doit être responsable » d’avoir diffusé « toute cette amertume à propos de notre histoire autochtone » pendant la période qui a précédé le couronnement. L’article était l’un des nombreux médias conservateurs ciblant le panel et les commentaires de Grant.

News Corp. n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique. Un porte-parole de Nine Entertainment, qui emploie Hadley et Mitchell, a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire et « ne ferait aucune hypothèse » sur les commentaires de Grant sur sa démission.

Le journaliste Osman Faruqi, qui a également travaillé à l’ABC, a soutenu les commentaires de Grant et a critiqué la culture de travail du diffuseur pour le personnel non blanc.

« Avant de commencer mon premier rôle avec l’ABC en 2018, presque toutes les personnes non blanches qui avaient travaillé dans l’organisation m’ont déconseillé de prendre un emploi là-bas », a-t-il écrit dans un article d’opinion pour le journal Age. « Ils ont cité histoire après histoire de racisme manifeste de la part de collègues, de managers et du public. »

« Quand j’ai commencé et que j’ai rencontré bon nombre des mêmes problèmes dont j’avais été averti, il y avait une poignée de collègues plus âgés et expérimentés issus de milieux non blancs qui ont fait de leur mieux pour nous aider », a-t-il ajouté. « L’un d’eux était Stan Grant. »

Sami Shah, un autre journaliste australien qui a travaillé pour l’ABC, a écrit sur Twitter que « la moitié des dirigeants d’ABC lisant ceci le traiteront d’ingrat et de sook » – un terme australien pour un pleurnichard – « et » difficile de travailler avec « . L’autre moitié s’engagera à faire mieux, supervisera une révision interne, puis passera à autre chose après la compilation d’une présentation PowerPoint.

En réponse à une demande de commentaires, l’ABC a déclaré qu’elle « avait une approche de tolérance zéro vis-à-vis du racisme sur le lieu de travail » et que tous les problèmes soulevés faisaient l’objet d’une enquête.

Dans une déclaration après la démission de Grant, le directeur des nouvelles d’ABC, Justin Stevens, a déclaré que l’ABC était aux côtés de Grant et « condamne les attaques dirigées contre lui » après le panel de couronnement.

« La responsabilité de la couverture incombe à la direction d’ABC News, pas à Stan Grant », a-t-il déclaré. « Pourtant, c’est lui qui a fait les frais d’une tirade de critiques. »