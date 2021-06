Le journal basé à Hong Kong Apple Daily a fermé ses portes jeudi après que ses bureaux ont été perquisitionnés par la police, des employés détenus et des actifs gelés à la suite d’accusations selon lesquelles le point de vente se livrait à des activités « collusion avec un pays étranger ».

Des responsables ont cité des exemples de journaux encourageant les sanctions étrangères contre la Chine en tant que « partie cruciale » de leur accusation.

Li Ping, éditorialiste du journal, a été arrêté à Tseung Kwan O « sur suspicion de conspiration de collusion avec des pays étrangers ou des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale », et le PDG, le directeur de l’exploitation et le rédacteur en chef du journal ont tous été arrêtés.

Dans une déclaration jeudi, Biden a qualifié Apple Daily de « bastion indispensable du journalisme indépendant à Hong Kong » qui a dû fermer en raison de « intensification de la répression de Pékin ».

Le président a poursuivi en disant que la loi sur la sécurité nationale Apple Daily est accusée d’avoir violé « pénalise la liberté d’expression », et a appelé Pékin à « Arrêtez de viser la presse indépendante » et libérer tous les employés Apple Daily détenus.

Le président Biden publie une déclaration sur la fermeture du journal basé à Hong Kong Apple Daily, qualifiant la fermeture de la publication de « jour triste pour la liberté des médias ». pic.twitter.com/LlVltJnSM7 – Willie James Inman (@WillieJames) 24 juin 2021

Carrie Lam, directrice générale de Hong Kong, s’était auparavant opposée aux pays occidentaux condamnant la situation avec Apple Daily.

« Ce n’est pas un problème de critiquer le gouvernement de Hong Kong, mais s’il y a une intention d’organiser des activités pour inciter à la subversion du gouvernement, alors c’est, bien sûr, une autre chose », a-t-il ajouté. dit-elle à propos des arrestations.

Les États-Unis avaient précédemment condamné les arrestations et le raid car « motivé par la politique » quelque chose que Lam a spécifiquement dénoncé.

« N’essayez pas de minimiser l’importance d’enfreindre la loi sur la sécurité nationale », elle a dit. « N’essayez pas d’embellir ces actes mettant en danger la sécurité nationale. »

Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a également déjà critiqué les États-Unis concernant la liberté de la presse.

« Certains aux États-Unis, au nom de la liberté de presse et d’expression, diffament et attaquent la Chine sans motif. Cela en soi répand de la désinformation et une parodie de la liberté et de la démocratie réelles », a-t-elle dit, citant Julian Assange comme exemple du traitement négatif des journalistes par les États-Unis.

« S’ils défendent vraiment la liberté, pourquoi priver d’autres pays de leur droit et de leur liberté à un développement normal et les supprimer ? » elle a ajouté.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!