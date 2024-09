Le journal télévisé de David Muir sur ABC était à 100 % positif à l’égard de Harris et à 93 % négatif à l’égard de Trump avant le débat : étude

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, vous bénéficiez d’un accès spécial à certains articles et à d’autres contenus premium avec votre compte, gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Les conservateurs affirment qu’une étude récente montrant que la vice-présidente Kamala Harris recevait une couverture nettement plus favorable sur « World News Tonight with David Muir » d’ABC que l’ancien président Trump aurait dû être un indicateur clair que le débat de mardi soir allait être un territoire hostile.

ABC News a été vivement critiquée après que Muir et sa co-modératrice Linsey Davis ont vérifié à plusieurs reprises les faits de Trump sans corriger une seule fois Harris. Les modérateurs d’ABC ont également été exhortés à publier une correction sur leur couverture de l’avortement et ont été réprimandés pour avoir laissé passer Harris sur son explication des récents revirements politiques.

L’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt a écrit que « la réputation journalistique de Muir et Davis est la plus marquée par le fiasco », mais que « les dommages s’étendront à la fois aux marques ABC et Disney » parce que les modérateurs n’ont pas posé de questions plus critiques à Harris.

AFFRONTEMENTS AU PANEL DE CNN APRÈS QU’UN INVITÉ DÉMOCRATIQUE A SUGGÉRÉ QUE LES MODÉRATEURS DU DÉBAT ÉTAIT « PLUS SÉVÈRES » ENVERS TRUMP

Le fondateur du Media Research Center, Brent Bozell, a déclaré dans le podcast « The Brent Bozell Show » que Harris avait un avantage évident qui aurait dû être évident.

« Quiconque a recommandé cela [Trump] « Ce débat sur ABC devrait être interrompu. C’était la pire décision qui pouvait être prise », a déclaré Bozell mercredi en évoquant ce qu’il considère comme les préjugés de la chaîne détenue par Disney.

Ce débat n’est pas la première fois qu’ABC News est accusée de favoriser les démocrates au détriment de Trump ou de présenter le candidat républicain sous un jour négatif. L’émission de discussion en journée « The View », qui relève de la division de l’information d’ABC, est ouvertement anti-Trump depuis des années et a invité Chelsea Clinton à animer le débat jeudi. Les animateurs de l’émission se sont réjouis du débat, avec Appel de Whoopi Goldberg c’est une « fesse ».

L’émission phare de fin de soirée d’ABC, « Jimmy Kimmel Live ! », critique régulièrement Trump et a invité des personnalités anti-Trump de premier plan, Jane Fonda et George Conway, en tant qu’invités après la couverture du débat par la chaîne. Kimmel a même contribué à une collecte de fonds pour Biden lorsqu’il était le candidat plus tôt cette année.

En ce qui concerne les modérateurs du débat, Davis a apparemment lié Trump au Ku Klux Klan en notant lors de la couverture par ABC de la Convention nationale démocrate que l’ancien président devait apparaître dans la même ville du Michigan où le KKK a organisé une manifestation plus tôt cette année.

LES ÉLECTEURS DONNENT À HARRIS LA VICTOIRE AU DÉBAT, MAIS FÉLICITENT TRUMP POUR SA POLITIQUE : ELLE L’A ÉNERVÉ

Quant à Muir, le conservateur Centre de recherche sur les médias trouvé avant le débat, son programme, « World News Tonight », a été plus « positif envers Harris et le plus hostile envers Trump » par rapport aux bulletins d’information du soir sur NBC et CBS.

Le MRC de Bozell a examiné 100 articles de campagne sur « World News Tonight » d’ABC diffusés du 21 juillet, date à laquelle Harris s’est inscrit dans la course, jusqu’au 6 septembre.

« Nos analystes ont trouvé 25 déclarations clairement positives sur Harris de la part de journalistes, de présentateurs, d’électeurs ou d’autres sources non partisanes, avec zéro déclaration négative – aucune. Cela représente un score de 100 % de réactions positives en faveur de la vice-présidente, défiant toute logique », a écrit Rich Noyes, rédacteur en chef de MRC NewsBusters.

« En ce qui concerne Trump, nos analystes n’ont trouvé que cinq commentaires clairement positifs, contre 66 déclarations négatives, pour un score lamentable de 7 % positif et 93 % négatif », a poursuivi Noyes. « Au cours de ces mêmes semaines, les journaux CBS Evening News et NBC Nightly News ont également diffusé une couverture très positive de Harris, et une couverture majoritairement négative de Trump, mais pas aussi extrême que celle que nous avons constatée avec le World News Tonight d’ABC. »

Les notes expliquent que la mesure de la bonne presse par rapport à la mauvaise presse effectuée par le MRC omet les commentaires partisans, « ainsi que les évaluations de « courses de chevaux » sur les positions et les perspectives des candidats dans les sondages ». Le MRC ajoute que « les journalistes et les présentateurs d’ABC se sont soit précipités pour critiquer Trump eux-mêmes, soit ont diffusé des commentaires négatifs provenant de sources non partisanes pour donner une tournure très négative à la couverture de l’ancien président ».

Les chercheurs du MRC ont également souligné « d’autres façons dont le journal télévisé phare d’ABC a aidé le candidat démocrate » avant le débat présidentiel.

LINSEY DAVIS D’ABC FAIT HAUSER LES SOURCILS EN VÉRIFIANT LES FAITS SUR L’AVORTEMENT CONTRE TRUMP : « ELLE S’INTERPOSE COMPLÈTEMENT »

Le MRC a écrit que « World News Tonight » n’a pas utilisé le mot « libéral » pour décrire Harris, n’a pas parlé aux électeurs qui s’opposent à Harris et promeut régulièrement les controverses autour de Trump tout en « cachant » les nouvelles négatives sur Harris.

Susan B. Anthony, de Pro-Life America, a également envoyé une lettre au président d’ABC News, Almin Karamehmedovic, ainsi qu’à Muir et Davis, exhortant le réseau à publier une rectification concernant une affirmation d’avortement « 100 % inexacte » faite lors du débat.

Trump a fait référence à des commentaires infâmes faits par l’ancien gouverneur démocrate de Virginie Ralph Northam en 2019, mais a été rapidement « vérifié » par Davis. À l’époque, Northam a suggéré que dans certains rares cas d’avortement au troisième trimestre, un bébé pouvait naître vivant et une « discussion s’ensuivrait entre les médecins et la mère » sur la marche à suivre.

« Il n’y a aucun État dans ce pays où il est légal de tuer un bébé après sa naissance », a répondu sévèrement Davis à Trump lors du débat.

LE PROCÈS EN DIFFAMATION DE TRUMP CONTRE ABC ET GEORGE STEPHANOPOULOS PEUT ALLER DE L’AVANT, DÉCIDE LE JUGE

Susan B. Anthony, de Pro-Life America, estime que le modérateur d’ABC était « inexact » et devrait corriger le tir.

« C’est 100% inexact. Sa déclaration ignore tragiquement la réalité des bébés qui survivent à des avortements tardifs ratés mais à qui on refuse les soins médicaux de base et on les laisse mourir », a écrit Marjorie Dannenfelser, présidente de Pro-Life America de Susan B. Anthony, dans une lettre adressée aux notables d’ABC.

ABC News n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pendant ce temps, Dana Walden, un cadre supérieur de Disney dont le portefeuille comprend ABC News, est l’un des « amis extraordinaires » de Harris. selon un article du New York Times. Walden et Harris se connaissent depuis 1994, tandis que leurs maris, Matt Walden et Doug Emhoff, se connaissent depuis les années 1980.

ABC a déclaré au New York Times que Walden, qui est la plus haute dirigeante de Disney dans le secteur de la télévision, ne participe pas aux décisions éditoriales. Elle a fait des dons à des dizaines de démocrates et a contribué aux campagnes politiques de Harris depuis au moins 2003.

Kendall Tietz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.