Le journal pro-démocratie de Hong Kong Apple Daily va fermer ses portes

Les logos de Next Media et Apple Daily vus sur leur siège à Hong Kong le 22 juin 2021.

Le journal pro-démocratie de Hong Kong Apple Daily a déclaré mercredi qu’il cesserait ses activités à partir de minuit – quelques heures seulement après que la police a arrêté un autre employé pour avoir prétendument enfreint la loi controversée sur la sécurité nationale.

La pression exercée sur Apple Daily avant sa fermeture a suscité des inquiétudes quant à la liberté de la presse à Hong Kong, une région semi-autonome sous domination chinoise.

Elle fait suite à une loi controversée sur la sécurité nationale entrée en vigueur l’année dernière, qui Pékin dit vise à interdire la sécession, la subversion du pouvoir de l’État, les activités terroristes et l’ingérence étrangère.

Apple Daily a déclaré dans un communiqué que sa dernière édition imprimée sera publiée jeudi et que son site Web ne sera pas mis à jour à partir de minuit. Plus tôt, l’éditeur du journal Next Digital a déclaré dans une déclaration distincte que le journal fermera au plus tard samedi en raison des « circonstances actuelles qui prévalent à Hong Kong ».

Le journal est soumis à une pression croissante depuis que son propriétaire, le magnat des médias Jimmy Lai, qui est un ardent critique du gouvernement central chinois, a été arrêté l’année dernière en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Lai est maintenant en prison et certains de ses avoirs ont été gelés.