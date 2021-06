Le journal déchirant de Caroline Crouch révèle sa « misère » alors qu’elle voulait quitter son mari « tueur » pendant plus d’un an

Le journal déchirant de Caroline Crouch révèle que la mère britannique envisageait de quitter son mari « tueur » avant même qu’elle ne tombe enceinte.

Des entrées de journal datant de 2019, révèlent que la relation du couple était loin d’être parfaite et était remplie d’arguments et de violences physiques.

Le journal du jeune de 20 ans qui fait partie d’un dossier de police de 26 pages montre que Caroline envisageait de quitter Babis Anagnostopoulos depuis longtemps, rapporte amna.gr

En décembre 2019, elle a écrit : « Je me suis encore battue avec Babi. Cette fois, c’était sérieux.

« Je l’ai frappé, je l’ai insulté et il a enfoncé la porte.

« Tout ce que je voulais, c’était qu’il me demande comment je vais quand je me suis réveillé. Je me suis réveillé si faible et fatigué.

« Je pense partir. Je pense aller chez ma sœur, je ne sais pas si je peux continuer avec Babi.

« Je l’aime tellement que je ne peux pas le quitter même si cette relation me fait mal. »

Caroline écrit dans une autre entrée en 2019 : « La nuit dernière, nous nous sommes battus avec Babi parce que j’ai eu une crise à cause de mes hormones.

« Je lui ai crié dessus, je l’ai frappé et je lui ai dit que je ne voulais pas de notre bébé…

« Je ne vais pas bien, je suis très contrarié, je sais qu’il ne ferait jamais de mal à mon bébé.

« Mon amour pour elle est plus fort que tout au monde.

Le 3 juillet 2020, alors que sa petite fille Lydia avait un mois, Caroline a écrit : « Aujourd’hui, mon petit a un mois, c’est aussi le jour où j’ai dit à Babi que je voulais partir… Je me sens mal. »

Elle poursuit en disant qu’elle a trouvé une maison à Halandri, une banlieue d’Athènes et en ajoutant qu’elle pensait le quitter avant de tomber enceinte mais qu’elle est finalement « restée avec lui parce que je ne voulais pas que ma fille grandisse sans ses parents ».

Le journal comprend plusieurs entrées où Caroline blâme ses hormones pour les arguments du couple et dit qu’elle se sent « gênée » que ses hormones l’affectent si fortement.

Caroline aurait envoyé un message à un ami la nuit de sa mort, leur disant qu’elle quittait Babis.

L’homme de 33 ans a avoué avoir étranglé sa femme de 20 ans lorsqu’elle a juré de le quitter et a mis en scène la scène du crime.

Il a d’abord déclaré à la police qu’un gang de criminels albanais s’était introduit par effraction dans la maison du couple à Glyka Nera le 11 mai.

La police l’a décrit comme un « acteur de premier plan » alors qu’il faisait semblant d’être dévasté par la mort de sa femme pendant 38 jours.

Selon les enquêteurs, il a même noyé le chien de la famille et suspendu son corps à une rampe d’escalier pour le blâmer sur les cambrioleurs et renforcer son histoire.

Des flics se sont rendus sur l’île d’Alonnisos où un service commémoratif pour Caroline a eu lieu et lui ont demandé de les suivre afin de donner un nouveau témoignage sur l’enquête sur le meurtre.

Babis les aurait suppliés de lui permettre de visiter sa tombe avant d’être emmené à Athènes.

Après un interrogatoire de huit heures, il a admis avoir organisé le cambriolage pour « garder la garde de leur petite fille ».

La police grecque a pu voir à travers ses mensonges après avoir examiné les appareils intelligents du couple.

Une application sur le téléphone du pilote conçue pour compter ses pas a révélé des mouvements répétés du grenier au sous-sol de la maison au moment où il a prétendu être attaché et avoir les yeux bandés.

De plus, la montre biométrique de Caroline a montré que le cœur avait cessé de battre des heures avant que Babis n’affirme qu’elle avait dû être assassinée.

Il est apparu que la brave Britannique a combattu son mari pendant dix minutes avant que son pouls ne s’arrête.

Sa chronologie des événements a été encore plus discréditée lorsque la police a découvert que la carte mémoire dans la caméra de sécurité de la maisonnette partagée par le couple avait été retirée à 1h20 du matin.

Babis a comparu devant le tribunal aujourd’hui et a été inculpé d’homicide intentionnel et de maltraitance animale ainsi que de fausses accusations, selon Amna. gr.

Il a demandé une prolongation du délai qui a été acceptée et il devrait présenter sa défense mardi.

Pendant ce temps, il est toujours détenu au siège de la police hellénique d’Attique.