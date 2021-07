Le journal de l’Oregon enseigne aux conducteurs comment faire le plein d’essence, après que les préposés aient commandé hors de la chaleur – RT USA News

L’Oregonian a publié une vidéo enseignant aux conducteurs comment pomper leur propre essence. Des étrangers perplexes se sont vite rendu compte que ce n’était pas de la satire : avec la loi de l’État interdisant le libre-service, beaucoup dans l’État du castor n’ont jamais fait le plein de leurs véhicules.

Remplir son propre réservoir d’essence est un processus que les conducteurs du monde entier tiennent pour acquis. Pompez, payez et partez. Cependant, à l’exception de certaines zones rurales et tribales, l’Oregon est l’un des deux États américains qui l’interdit et oblige les automobilistes à demander l’aide de préposés aux stations-service (le New Jersey est l’autre).

Cela a posé un problème la semaine dernière, lorsque les températures dans l’État ont atteint 100 degrés Fahrenheit (37,7 degrés Celsius). Afin d’épargner aux employés des stations-service les ravages de la chaleur, le Bureau du commissaire des incendies d’État a suspendu mardi l’application de la loi, ce qui signifie que de nombreux automobilistes ont été contraints de faire le plein de leur propre véhicule pour la première fois de leur vie.

Au grand amusement de nombreux internautes, l’Oregonian a publié vendredi un guide pratique, contenant des conseils utiles tels que « sélectionnez l’indice d’octane approprié pour votre voiture », « dévissez le bouchon et mettez de côté », et « appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée ».

« Ce n’est pas une blague, » vlogueur technologique Scott Hanselman tweeté. « Nous ne pouvons pas pomper notre propre gaz dans l’Oregon, tant de gens ne l’ont littéralement jamais fait. »

Aujourd’hui, j’ai appris que les habitants de l’Oregon ne peuvent normalement pas pomper leur propre gaz. Cela explique aussi beaucoup de choses sur l’Oregon. – Sophia (HaRMful SaTiRe) Narwitz (@SophNar0747) 31 juillet 2021

L’annonce n’est cependant pas le PSA lié au gaz le plus étrange à sortir des États-Unis ces derniers mois. Lorsqu’une attaque de ransomware a fermé un oléoduc critique en mai et provoqué des pénuries le long de la côte est, le gouvernement américain a averti les automobilistes craignant des pénuries. « Ne remplissez pas de sacs en plastique avec de l’essence.

Quiconque dans l’Oregon n’est toujours pas sûr de l’opération précise nécessaire pour remplir son réservoir n’a pas à s’inquiéter. L’ordre du commissaire des incendies ne s’applique que jusqu’à minuit, après quoi les préposés seront de retour au travail.

