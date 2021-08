Le journal chinois Global Times affirme que les États-Unis ont une « responsabilité majeure » dans la pandémie de Covid en tant que « plus grand épandeur »

Dans un éditorial de lundi, le journal a soutenu « que les États-Unis ont une responsabilité majeure dans la propagation mondiale de la pandémie », appel « tous les aspects de ce que les États-Unis ont fait » pour empêcher la propagation du virus « décevant. »

Le Global Times a spécifiquement répertorié « quatre péchés » qu’il a accusé les États-Unis d’avoir commis. Il s’agit notamment d’être « le plus grand vecteur de propagation de la pandémie » en ayant le plus de cas et de décès de Covid-19 dans le monde, contribuant « peu à la lutte mondiale contre le virus », Faire « peu » dans l’organisation pour faire face au virus au niveau national, et faire de la Chine un « bouc émissaire. »

« Les États-Unis sont le principal coupable de la confusion actuelle quant à la manière de gérer le COVID-19 », a déclaré le journal, citant ses volte-face sur les politiques, son attitude divisée envers les vaccins et « pratique de donner la priorité au capital dans la lutte contre l’épidémie. »

Le Global Times a particulièrement critiqué les États-Unis pour avoir imputé Covid-19 à la Chine, arguant que la politisation des origines du virus a « a sapé la solidarité mondiale contre l’épidémie » et « constamment entravé la lutte contre l’épidémie », faire une action internationale contre le Covid-19 « si étroitement liée à la géopolitique que les pays ne peuvent tout simplement pas coordonner leurs actions et leurs stratégies de manière unifiée. »

« S’il y avait un gouvernement mondial, l’équipe de Biden serait tenue de rendre des comptes », proclame le journal.

Le jour même de la publication de l’éditorial du Global Times, il a été rapporté qu’un prochain rapport des républicains sur la commission des affaires étrangères de la Chambre des États-Unis contiendrait « des preuves suffisantes » que Covid-19 s’était échappé de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine en septembre 2019 – des allégations que la Chine a niées à plusieurs reprises.

La Chine, quant à elle, a demandé une enquête sur l’installation militaire de Fort Detrick dans le Maryland à la suite d’une pétition de 4,7 millions de Chinois qui se demandaient si l’emplacement était la véritable origine de Covid-19.

