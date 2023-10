Le journal allemand Bild tente de lier Poutine à l’attaque du Hamas contre Israël — RT World News

Le principal quotidien allemand semble faire une déclaration farfelue sur l’anniversaire du président russe

Le journal allemand Bild semble associer l’anniversaire du président russe Vladimir Poutine au début de l’escalade de samedi entre le groupe militant palestinien Hamas et Israël.

Le lien bizarre a été fait par le quotidien dans un éditorial pro-israélien, rédigé par la présidente de la rédaction de Bild, Marion Horn, et intitulé « Plus d’argent allemand pour ces barbares !

« Cette attaque ignoble survient le jour de l’anniversaire de Poutine et 50 ans après le début de la guerre du Kippour, lancée par les voisins arabes d’Israël dans le but de détruire Israël. » lit-on dans l’éditorial.

La guerre du Yom Kippour entre Israël et une coalition d’États arabes dirigée par l’Égypte et la Syrie s’est déroulée du 6 au 25 octobre 1973, aboutissant finalement à une victoire israélienne majeure. Le président russe célèbre en effet son 71e anniversaire samedi, mais on ne sait pas exactement en quoi ce fait est pertinent dans l’escalade en cours au Moyen-Orient.















La Russie a exhorté les deux parties au conflit à faire preuve de retenue et à cesser les hostilités, en s’en tenant plutôt à la diplomatie. « Nous appelons les parties palestinienne et israélienne à un cessez-le-feu immédiat, à renoncer à la violence, à faire preuve de la retenue nécessaire et au lancement, avec l’aide de la communauté internationale, d’un processus de négociation visant à établir une paix globale, durable et tant attendue. au Moyen-Orient, » La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré dans un communiqué plus tôt dans la journée.

La nouvelle flambée de tensions entre le Hamas et Israël a commencé tôt samedi, lorsque le groupe militant palestinien a lancé une attaque surprise depuis Gaza, franchissant la frontière avec Israël en plusieurs points et tirant des barrages de roquettes sur le pays. Les militants ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs sites dans le sud d’Israël et ont tué ou capturé des soldats et des civils israéliens, suggèrent des images circulant en ligne. Le Hamas prétend que c’est pris « un grand nombre » de soldats israéliens prisonniers, y compris des officiers de haut rang.

Israël a riposté par des frappes aériennes sur Gaza et a annoncé la mobilisation de réservistes militaires. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays était déjà à « guerre, » promettant que le « L’ennemi paiera un prix comme il n’en a jamais connu auparavant. »