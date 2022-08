Le Jourdain au Moyen-Orient : Riche en sainteté, pauvre en eau

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

LE LONG DU FLEUVE JORDANIE – Kristen Burckhartt s’est sentie dépassée. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre qu’elle venait de tremper ses pieds dans l’eau où Jésus aurait été baptisé, dans le Jourdain. “C’est très profond”, a déclaré le visiteur de 53 ans de l’Indiana. “Je n’ai jamais marché où Jésus a marché pour une chose.”

Ici, touristes et pèlerins, dont beaucoup sont animés par la foi, viennent suivre les traces du Christ, toucher l’eau du fleuve, se connecter aux événements bibliques.

Symboliquement et spirituellement, la rivière revêt une grande importance pour beaucoup. Physiquement, le cours inférieur du Jourdain d’aujourd’hui est beaucoup plus maigre que puissant.

Au moment où il atteint le site du baptême, son eau qui s’amenuise semble lente, d’une teinte vert brunâtre terne.

Son déclin est lié au conflit israélo-arabe vieux de plusieurs décennies et à la rivalité autour de l’eau précieuse dans une vallée où tant de choses sont contestées.

Un tronçon du fleuve, par exemple, était une frontière hostile entre Israël et la Jordanie, autrefois en guerre. La voie navigable sépare également la Jordanie à l’est de la Cisjordanie occupée par Israël, saisie par Israël lors d’une guerre de 1967 et recherchée par les Palestiniens pour un État.

« C’est une victime du conflit, assurément. C’est une victime des gens, parce que c’est ce que nous avons fait en tant que peuple au fleuve, en gros, et maintenant en plus de tout cela, c’est une victime du changement climatique », a déclaré Yana Abu Taleb, directrice jordanienne d’EcoPeace Middle East, qui rassemble des Jordaniens , écologistes palestiniens et israéliens et lobbies pour une collaboration régionale sur la sauvegarde du fleuve. “Donc, c’est une victime à tous points de vue.”

EcoPeace affirme depuis des années que le Bas Jourdain, qui s’étend au sud de la mer de Galilée, est menacé par des décennies de détournements d’eau et par la pollution. Seule une infime fraction de son débit d’eau historique atteint désormais son terminus dans la mer Morte.

Debout sur le site baptismal jordanien Bethany Beyond the Jordan, Burckhartt a été aux prises avec de nombreuses émotions, dont la tristesse face à la diminution du fleuve.

“Je suis sûr que Dieu d’en haut est aussi triste.”

Les rives opposées de la rivière abritent des sites de baptême rivaux où se déroulent des rituels de foi, reflet de l’attrait durable de la rivière.

La rivière revêt une importance supplémentaire en tant que scène de miracles dans l’Ancien Testament.

Récemment, sur le site du baptême jordanien, une femme a trempé ses pieds dans l’eau, puis en a mis en coupe avec ses mains, se frottant le visage et la tête. D’autres se signaient ou se penchaient pour remplir des bouteilles.

Rustom Mkhjian, directeur général de la Commission du site du baptême en Jordanie, a parlé avec passion de la revendication d’authenticité du site jordanien – l’UNESCO l’a déclaré site du patrimoine mondial “d’une immense importance religieuse pour la majorité des dénominations de foi chrétienne, qui ont accepté ce site comme le lieu où Jésus » a été baptisé.

“Chaque année, nous célébrons l’harmonie interconfessionnelle, et parmi les jours les plus heureux de ma vie, il y a les jours où je vois des juifs, des chrétiens et des musulmans visiter le site et pleurer tous les trois”, a déclaré Mkhjian.

Les sites jordanien et cisjordanien donnent aux visiteurs accès à un tronçon étroit du fleuve, où ils font face aux gens de l’autre côté. Un drapeau israélien au Qasr al-Yahud en Cisjordanie rappelle que le fleuve est une frontière séparant les deux mondes.

Ce site est également présenté comme le lieu où Jésus a été baptisé. La Jordanie et Israël, qui ont signé un traité de paix en 1994, se disputent les dollars du tourisme de ces peuples.

Plusieurs personnes vêtues de longues robes blanches sont arrivées de Cisjordanie. Les visiteurs d’un autre groupe se tenaient sur la rive ou dans l’eau alors que deux hommes en noir versaient de l’eau de rivière sur leur tête.

« Oh, Frères, descendons. … Descendre dans la rivière pour prier », chantaient certains.

Ces moments sereins contrastent avec les hostilités qui se sont déroulées sur les rives du fleuve.

“Toute eau douce laissée dans la rivière aurait été considérée dans le passé comme renforçant l’ennemi”, a déclaré Gidon Bromberg, directeur israélien du groupe EcoPeace Moyen-Orient. “Vous prenez tout ce que vous pouvez.”

“Israël, d’un point de vue historique, a pris environ la moitié de l’eau, et la Syrie et la Jordanie ont pris l’autre moitié”, a déclaré Bromberg.

Les Palestiniens ne peuvent plus accéder à l’eau du Jourdain ni l’utiliser, selon un rapport allemand de l’ONU de 2013. La Syrie n’y a pas accès non plus, mais a construit des barrages dans le sous-bassin du fleuve Yarmouk, qui fait partie du bassin du Jourdain, a-t-il ajouté.

« Dans le passé, le Jourdain était synonyme pour les Palestiniens de moyens de subsistance, de stabilité et de croissance économiques », a déclaré Nada Majdalani, directrice palestinienne d’EcoPeace. Maintenant, a-t-elle ajouté, il a été réduit à une “ambition d’État et de souveraineté sur les ressources en eau”.

Le déclin de la rivière, a-t-elle dit, est particulièrement décevant pour les Palestiniens âgés qui se souviennent « comment ils allaient pêcher, comment ils se baignaient dans la rivière ».

Bromberg a déclaré que “d’après une tradition juive, vous savez, la rivière et ses rives sont un lieu de miracles … (mais) cela ne reflète pas un lieu de miracles dans son état actuel d’appauvrissement”.

En juillet, Israël a approuvé des plans de réhabilitation d’un tronçon du Bas Jourdain, une décision que la ministre de la Protection de l’environnement, Tamar Zandberg, a qualifiée d'”historique”.

“Pendant des décennies, il a été négligé et la plupart de ses eaux ont été prélevées, et il s’est effectivement transformé en canal d’égout”, a déclaré Zandberg dans un communiqué. « À une époque de crise climatique et de grave crise écologique, la réhabilitation du Jourdain revêt une double importance.

S’exprimant par téléphone, Zandberg a déclaré que le plan se concentre sur un tronçon qui s’étend sur le territoire israélien et reflète l’amélioration de la situation de l’eau d’Israël compte tenu de son programme de dessalement, qui l’a laissé beaucoup moins dépendant de l’eau qu’il utilise de la mer de Galilée.

“Cela peut fournir une histoire de réussite sur ce segment, puis cela permettra des partenariats plus fructueux à l’avenir” dans la région.

C’est quelque chose qui n’est pas toujours venu facilement

Un plan directeur de réhabilitation et de développement régional annoncé en 2015 par EcoPeace et d’autres a été adopté par la Jordanie, mais pas par les Israéliens ou les Palestiniens en raison de problèmes de processus de paix « au statut final », selon le groupe.

Les tensions politiques ont bloqué d’autres efforts.

Et tout le monde n’apprécie pas ou ne fait pas confiance au travail d’EcoPeace.

“Nous sommes toujours accusés d’être des ‘normalisateurs'”, ou d’avoir des relations normales avec Israël, a déclaré Abu Taleb, le directeur jordanien du groupe. C’est un sujet controversé, impopulaire parmi de nombreux Arabes, en raison de facteurs tels que les occupations israéliennes et l’absence de résolution de la question palestinienne.

Bromberg a déclaré que lui aussi avait été critiqué par une minorité vocale en Israël, qualifiant de manière « inappropriée » le plaidoyer du groupe comme bénéficiant aux Jordaniens et aux Palestiniens au détriment des intérêts israéliens.

Les problèmes d’eau compliquent également les efforts de relance.

La Jordanie est l’un des pays les plus pauvres en eau au monde, ses défis étant aggravés par une population croissante gonflée par des vagues de réfugiés. Le changement climatique menace d’exacerber ces problèmes.

“Nous sommes sous pression, nous n’avons donc pas d’excédent à ajouter au Jourdain et à le faire revivre”, a déclaré Khalil Al-Absi, un responsable jordanien de l’Autorité de la vallée du Jourdain. Il a ajouté : “Nous avons beaucoup de belles idées pour le Jourdain, mais il y a des limites.”

Malgré tous les défis auxquels le fleuve est confronté, Al-Absi a déclaré qu’il restait optimiste. L’alternative pourrait être sombre.

“L’eau, c’est la vie”, a déclaré Al-Absi. “Sans eau, il n’y a pas de vie.”

Fam a rapporté de Béthanie au-delà du Jourdain et d’Amman en Jordanie. L’écrivain de l’Associated Press Ilan Ben Zion à Jérusalem a contribué à ce rapport.